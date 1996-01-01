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Военно-пенсионный роман
Заседание Координационного совета Приморской общественной Ассоциации военных и ветеранских правозащитных организаций едва не закончилось скандалом.
Рядовое по сути - 26-е очередное - оно оказалось программным по форме: решался вопрос участия Ассоциации в акциях протеста, намеченных на период со 2 по 9 октября этого года. Начавшись вполне благопристойно, с вручения памятных медалей по поводу 65-летия окончания Второй мировой войны, а также разъяснений некоторых пунктов военно-пенсионной реформы, закончилось совещание словесной перепалкой и взаимным обвинением в ангажированности и бездействии некоторых представителей Совета.
Спровоцировал скандал известный своим радикализмом в подходе к решению вопросов защиты прав военнослужащих и ветеранов боевых действий председатель ветеранского движения «Солдат» Владимир КАПЛЮК. Он считает, что митинги в реальных условиях неэффективны и военным пенсионерам стоило бы заявить о свих недовольствах более активно. Поднял перчатку координатор ассоциации, руководитель ветеранского профсоюза Приморья Юрий ТАРЛАВИН. Их диалог больше походил на банальное сведение старых счетов, был эмоциональным, полным взаимных упреков, но малополезным. Этот диалог лишний раз подтвердил существующее разногласие среди членов офицерских ветеранских организаций. Подробно об этом «ЗР» расскажет в ближайших номерах.
Присутствующие на совещании узнали много интересного из «жизни отдыхающих» военных пенсионеров. В том числе о нюансах пенсионной реформы и пенсионных перерасчетов, о ситуации с не всем доступным медицинским и санаторно-курортным обеспечением, и даже о наличии мест на кладбище.
Как заявил Юрий Тарлавин, местные и федеральные власти стараются придерживаться взятых обязательств в отношении военных пенсионеров, так что если претензии пенсионеров к властям и есть, то они не носят массового характера. Ветеранские организации больше возмущает «новый облик», который принимают Вооруженные силы при нынешнем министре Анатолии СЕРДЮКОВЕ.
В качестве примера координатор ассоциации привел ситуацию, возникшую с пожарами в европейской части страны, которые тушить оказалось некому и нечем. Сокращение армии затронуло и войска гражданской обороны, в недалеком прошлом выполнявшие роль государственной «пожарной машины» и готовые по первому свистку прибыть в район ЧС. Так было с аварией на Чернобыльской АЭС в 1986-м, в 1988-м после декабрьского землетрясения в Спитаке (Армения). Так было в 1972 г. в Подмосковье, когда пожары аналогичные нынешним, тушили 100 тыс. военнослужащих войск ГО под командованием лично министра обороны маршала ГРЕЧКО. Сегодня таких войск нет, а МЧС им не альтернатива, считают военные пенсионеры.
Другой вопрос - медицинское обеспечение. Слава богу, госпитали в крупных флотских центрах: Владивостоке, Ванино, Петропавловске-Камчатском, Вилючинске и Елизово остаются на своих местах, продолжая принимать больных и вести профилактическую работу. Но нельзя считать нормальным медицинское обеспечение сухопутных частей МО, расквартированных в Приморском крае. Накал страстей смягчил представитель госпиталя ТОФ Петр ЯКОВЕНКО, уверив владивостокских военных пенсионеров, что госпиталь готов принять всех, тем самым дав понять: слухи о закрытии военного медучреждения сильно преувеличены.
Особняком стояла тема военных захоронений и погребальных... льгот! Именно льгот, что и подтвердил директор военно-мемориальной компании Евгений ВАСЮКЕВИЧ, поскольку, согласно закону, усопшим пенсионерам полагаются выплаты на погребение и памятник. Тема полна казуистических норм и оговорок, но главное - коррупция проникла даже в практику похорон военных. Выделение земли для погребения на городских кладбищах не ведется, но при этом свежих могил возникает все больше и больше. На вопрос, почему флот, являющийся одним из самых крупных латифундистов Владивостока, не выделит 2-3 гектара под военно-морское кладбище, ответ директора ВМК был исчерпывающим: стоит выделить землю, как на следующий день она становится муниципальной, а еще через день появится шлагбаум с вывеской МУП «N»! Выход из такой щекотливой проблемы ассоциация и военно-мемориальная компания видят в создании отдельного кладбища для погребения ветеранов войны и приравненных к ним лиц, как это сделано, например, в Находке.
Но главным в повестке дня был вопрос: какое место займут ветеранские организации на предстоящих со 2 по 9 октября 2010 г. всероссийских акциях протеста. По всему выходило: у военных пенсионеров есть счет, который можно предъявить властям и по поводу существования ушедших в отставку кадровых офицеров и по поводу происходящего с Вооруженными силами страны в целом. Координационный совет оставил неизменной решимость провести очередной единый день в защиту установленных действующим законодательством РФ прав, льгот и гарантий военнослужащих и военных ветеранов. С учетом того, что в Приморском крае 43 тыс. пенсионеров, а вместе с семьями около 200 тыс., шанс быть услышанными у военных пенсионеров и ветеранов очень велик.
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