Приморье - что коллайдер

Эта оценка из уст директора Республиканского НИИ интеллектуальной собственности Владимира ЛОПАТИНА прозвучала на конференции «Инновационное развитие Дальнего Востока через рынок интеллектуальной собственности», о которой сообщал «ЗР» в прошлом номере.

И тогда экспертом было высказано предложение отработать модель территориального регионального инновационного развития на примере Приморского края для всего Дальнего Востока. Здесь, и не только в ДВО РАН, сосредоточен высокий научно-технический потенциал, его активность выше на градус в сравнении с другими регионами России. Но для того, чтобы этот пыл выливался в конкретику, важно использовать потенциал интеллектуальной собственности. Этому и была посвящена региональная конференция.

«Для того чтобы рынок интеллектуальной собственности заработал, нужно решить три главных вопроса, - отметил Владимир Лопатин. - Определить, что именно мы должны продавать, и помочь оформить правовой режим этой продажи. Определиться, кто будет продавцом, кто покупателем. И написать правила, по которым рынок должен действовать».

«Мировая экономика устроена так, что в капитализации крупнейших компаний доля нематериальных активов лежит в интервале от 25 до 70%, - согласен с ним проректор ДВГТУ Леонид АЛЕКСЕЙКО. - За этим, естественно, - стоимость акций. Но для России сейчас это почти не важно, даже у ведущих отечественных компаний этот показатель крайне низок».

Одним из главных краевых документов, способствующих повышению доли интеллектуальной стоимости в ВВП региона, стал закон об инновационной деятельности на территории Приморского края, принятый в 2008 году. Документ создает правовую основу для дальнейших действий, но, к сожалению, отметили участники конференции, дальше этого дело пока не идет. В крае не существует до сих пор соответствующего координационного совета, отсутствует целевая краевая программа, нет инвестиционных инструментов, в том числе венчурных фондов, отсутствует серьезная инфраструктура, связанная с технопарком, бизнес-инкубаторами, и т.д.

Каждый участник процесса в одиночку пытается искать баланс интересов науки и бизнеса, о чем говорили представители бизнеса и прежде всего «Союза машиностроителей».

В то же время представители Российской венчурной компании обратили внимание на другое - готовность региона создавать инновационные компании. «Главная проблема в том, что нет людей, способных выстроить инновационный бизнес, - считает венчурный партнер РВК, генеральный директор «Тихо-океанской управляющей компании» Андрей КОСОЛАПОВ. - Что касается капитализации, то проблемы связаны с людьми, а не с инновациями. Для того чтобы инновации стали хотя бы моторчиками развития экономики региона, нужно понять, как запустить процесс капитализации разработки. Нужно фокусироваться на создании рабочих групп и создавать команды. Денег сейчас навалом, 70% средств лежат на депозитах в ожидании. Меня постоянно просят: дай нам какой-нибудь проект. На бумаге тьма проектов, только у меня совесть не позволяет сказать: давайте сюда вложим деньги, потому что команда, как правило, не в состоянии из $10 млн сделать $100 млн». А норма прибыли при венчурных рисках должна быть не меньше.

Как известно Российская венчурная компания является «тянущей» моделью инновационной деятельности. И интересных проектов, по мнению представителей науки, в нашем регионе все же много. Главное - промышленность должна формировать свои запросы. А это пока не очень получается.