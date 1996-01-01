Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморье - что коллайдер
Эта оценка из уст директора Республиканского НИИ интеллектуальной собственности Владимира ЛОПАТИНА прозвучала на конференции «Инновационное развитие Дальнего Востока через рынок интеллектуальной собственности», о которой сообщал «ЗР» в прошлом номере.
И тогда экспертом было высказано предложение отработать модель территориального регионального инновационного развития на примере Приморского края для всего Дальнего Востока. Здесь, и не только в ДВО РАН, сосредоточен высокий научно-технический потенциал, его активность выше на градус в сравнении с другими регионами России. Но для того, чтобы этот пыл выливался в конкретику, важно использовать потенциал интеллектуальной собственности. Этому и была посвящена региональная конференция.
«Для того чтобы рынок интеллектуальной собственности заработал, нужно решить три главных вопроса, - отметил Владимир Лопатин. - Определить, что именно мы должны продавать, и помочь оформить правовой режим этой продажи. Определиться, кто будет продавцом, кто покупателем. И написать правила, по которым рынок должен действовать».
«Мировая экономика устроена так, что в капитализации крупнейших компаний доля нематериальных активов лежит в интервале от 25 до 70%, - согласен с ним проректор ДВГТУ Леонид АЛЕКСЕЙКО. - За этим, естественно, - стоимость акций. Но для России сейчас это почти не важно, даже у ведущих отечественных компаний этот показатель крайне низок».
Одним из главных краевых документов, способствующих повышению доли интеллектуальной стоимости в ВВП региона, стал закон об инновационной деятельности на территории Приморского края, принятый в 2008 году. Документ создает правовую основу для дальнейших действий, но, к сожалению, отметили участники конференции, дальше этого дело пока не идет. В крае не существует до сих пор соответствующего координационного совета, отсутствует целевая краевая программа, нет инвестиционных инструментов, в том числе венчурных фондов, отсутствует серьезная инфраструктура, связанная с технопарком, бизнес-инкубаторами, и т.д.
Каждый участник процесса в одиночку пытается искать баланс интересов науки и бизнеса, о чем говорили представители бизнеса и прежде всего «Союза машиностроителей».
В то же время представители Российской венчурной компании обратили внимание на другое - готовность региона создавать инновационные компании. «Главная проблема в том, что нет людей, способных выстроить инновационный бизнес, - считает венчурный партнер РВК, генеральный директор «Тихо-океанской управляющей компании» Андрей КОСОЛАПОВ. - Что касается капитализации, то проблемы связаны с людьми, а не с инновациями. Для того чтобы инновации стали хотя бы моторчиками развития экономики региона, нужно понять, как запустить процесс капитализации разработки. Нужно фокусироваться на создании рабочих групп и создавать команды. Денег сейчас навалом, 70% средств лежат на депозитах в ожидании. Меня постоянно просят: дай нам какой-нибудь проект. На бумаге тьма проектов, только у меня совесть не позволяет сказать: давайте сюда вложим деньги, потому что команда, как правило, не в состоянии из $10 млн сделать $100 млн». А норма прибыли при венчурных рисках должна быть не меньше.
Как известно Российская венчурная компания является «тянущей» моделью инновационной деятельности. И интересных проектов, по мнению представителей науки, в нашем регионе все же много. Главное - промышленность должна формировать свои запросы. А это пока не очень получается.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
- Фильм об иконе Пресвятой Богородицы "Умиление Градоякутская" расскажет о святыне Якутии
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы