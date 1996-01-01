Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Дети мигрантов не создают проблем в школе
Дети прибывших в край мигрантов не создают проблем педагогическим коллективам школ Приморья. По крайней мере, таких, чтобы их поведение, учеба или, наоборот, непосещение учебных заведений стало головной болью учителей и специалистов отделов народного образования.
Поскольку, к счастью, нет проблемы, то нет и статистики о количестве детей школьного возраста, прибывших вместе с родителями-мигрантами в край, но не посещающих школу. Начальник отдела общего образования департамента народного образования администрации Приморского края Иван ГРИШАН назвал «ЗР» лишь общую цифру детей, живущих в крае, которые должны бы ходить в школу, но по разным причинам этого не делают. В 2009 году таких было 400 человек, в нынешнем благодаря работе педагогов вместе с представителями органов правопорядка - почти в два раза меньше.
Муниципальные базы данных о детях-школьниках, которые с рождения или относительно давно живут в Приморье, пополняются, как правило, из двух источников: от органов управления образованием, которые в свою очередь получают информацию от детских садов, например, и от системы здравоохранения. Надзор за тем, чтобы ребенок был вовремя записан в школу и посещал ее, идет, по словам Ивана Гришана, очень щепетильный. В данном случае речь о тех, кто прописан в крае или зарегистрирован в УФМС, если это касается мигрантов. Если же родители ребенка никоим образом не зарегистрированы, то их дети могут создавать некую трудность в определении их повседневного рода занятий, и это уже находится в ведении комиссий по делам несовершеннолетних и милиции.
В Приморье есть лишь единичные случаи, когда педагогическим коллективам школ приходилось создавать комиссии из учителей-предметников для того, чтобы определить фактический уровень подготовки школьника, прибывшего в край из ближнего зарубежья. На таких комиссиях обычно решается вопрос, в какой класс определить нового ученика в зависимости от владения им русским языком и знаний, полученных ранее. Еще раз отмечу, что Приморский край пока действительно не столкнулся с проблемой вплотную. По данным Института открытого образования, около 25 тысяч школьников в Москве не говорят по-русски. Цифры собраны из отчетов директоров школ. По неофициальной статистике масштаб этого бедствия в разы больше. В Петербурге, например, не редкость школы, где в младших классах 80% иноэтничных детей.
Куда глобальней другая проблема, с которой столкнулись ученики и учителя Приморья при оформлении документов для сдачи Единого госэкзамена, необходимого для получения аттестата зрелости. По словам Ивана Гришана, сдающий ЕГЭ обязан представить для регистрации в единую базу данных ЕГЭ данные паспорта, загранпаспорта, удостоверение или справку о регистрации на территории РФ, документы, подтверждающие его гражданство. В конце минувшего учебного года оказалось, что в крае были одиннадцатиклассники, которые 8-9 лет в Приморье проучились, а регистрации по разным причинам не имели. Им, их родителям, специалистам управлений народного образования пришлось подключать к решению проблемы местное отделение Федеральной миграционной службы с тем, чтобы выпускники школ не остались без аттестата.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- На мосту через Амур возведены две опоры из пяти