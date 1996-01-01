Дети мигрантов не создают проблем в школе

Дети прибывших в край мигрантов не создают проблем педагогическим коллективам школ Приморья. По крайней мере, таких, чтобы их поведение, учеба или, наоборот, непосещение учебных заведений стало головной болью учителей и специалистов отделов народного образования.

Поскольку, к счастью, нет проблемы, то нет и статистики о количестве детей школьного возраста, прибывших вместе с родителями-мигрантами в край, но не посещающих школу. Начальник отдела общего образования департамента народного образования администрации Приморского края Иван ГРИШАН назвал «ЗР» лишь общую цифру детей, живущих в крае, которые должны бы ходить в школу, но по разным причинам этого не делают. В 2009 году таких было 400 человек, в нынешнем благодаря работе педагогов вместе с представителями органов правопорядка - почти в два раза меньше.

Муниципальные базы данных о детях-школьниках, которые с рождения или относительно давно живут в Приморье, пополняются, как правило, из двух источников: от органов управления образованием, которые в свою очередь получают информацию от детских садов, например, и от системы здравоохранения. Надзор за тем, чтобы ребенок был вовремя записан в школу и посещал ее, идет, по словам Ивана Гришана, очень щепетильный. В данном случае речь о тех, кто прописан в крае или зарегистрирован в УФМС, если это касается мигрантов. Если же родители ребенка никоим образом не зарегистрированы, то их дети могут создавать некую трудность в определении их повседневного рода занятий, и это уже находится в ведении комиссий по делам несовершеннолетних и милиции.

В Приморье есть лишь единичные случаи, когда педагогическим коллективам школ приходилось создавать комиссии из учителей-предметников для того, чтобы определить фактический уровень подготовки школьника, прибывшего в край из ближнего зарубежья. На таких комиссиях обычно решается вопрос, в какой класс определить нового ученика в зависимости от владения им русским языком и знаний, полученных ранее. Еще раз отмечу, что Приморский край пока действительно не столкнулся с проблемой вплотную. По данным Института открытого образования, около 25 тысяч школьников в Москве не говорят по-русски. Цифры собраны из отчетов директоров школ. По неофициальной статистике масштаб этого бедствия в разы больше. В Петербурге, например, не редкость школы, где в младших классах 80% иноэтничных детей.

Куда глобальней другая проблема, с которой столкнулись ученики и учителя Приморья при оформлении документов для сдачи Единого госэкзамена, необходимого для получения аттестата зрелости. По словам Ивана Гришана, сдающий ЕГЭ обязан представить для регистрации в единую базу данных ЕГЭ данные паспорта, загранпаспорта, удостоверение или справку о регистрации на территории РФ, документы, подтверждающие его гражданство. В конце минувшего учебного года оказалось, что в крае были одиннадцатиклассники, которые 8-9 лет в Приморье проучились, а регистрации по разным причинам не имели. Им, их родителям, специалистам управлений народного образования пришлось подключать к решению проблемы местное отделение Федеральной миграционной службы с тем, чтобы выпускники школ не остались без аттестата.