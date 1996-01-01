Прощай, Шамора!

Документ 35-летней давности позволил «выкинуть» с занимаемых земельных участков почти всех предпринимателей, работающих в бухте Лазурная. Бизнесмены в шоке. По их мнению, это классический рейдерский захват. Однако закон трактовал иначе.

Без срока давности

Шамора в сезон - это большие деньги. Сегодня, когда сезон еще в разгаре, десятки тысяч отдыхающих оставляют на пляжах Шаморы кровно заработанные. Вести бизнес в бухте Лазурной выгодно, и короткое приморское лето, на которое упирают противники строительства отелей, не мешает предпринимателям зарабатывать на пляжном отдыхе.

Правда, бизнес на Шаморе в основном далек от цивилизации. Всего несколько арендаторов работают легально, и, что бы навести порядок, администрация Владивостока еще в 2006 г. большую часть пляжной зоны отдала в аренду ООО «Шамора» на 49 лет. Инициатор договора - бывший мэр Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ. Многие предприниматели, ведущие бизнес на Шаморе, говорят сегодня о переделе сфер влияния, так как ООО «Шамора» связывали непосредственно с бывшим мэром.

В принципе новый арендатор земель пляжей не спешил вкладывать деньги в развитие базы отдыха, снимая сливки с сети закусочных и домиков для отдыха. С самого начала чиновники обозначили стратегию нового арендатора. По их замыслу ООО «Шамора» должно было сдавать земельные участки в субаренду и следить за тем, чтобы арендаторы вели свой бизнес цивилизованно и легально. Есть логика в том, что администрация города не должна бегать за каждым шашлычником, а спрашивает за порядок и арендную плату с одной наделенной определенными полномочиями компании. До 2008 г. такая схема устраивала всех. Власть не стремилась перекроить расклад по аренде участков, владельцы закусочных исправно платили субаренду, а ООО «Шамора» следило за тем, чтобы на пляжах не было бардака. А горожане были рады уже тому, что прибрежная зона убиралась, включая очистку моря.

Такая идиллия пляжного бизнеса была нарушена в 2008 г. «В конце 2007 г. среди коммерсантов, работающих на Шаморе, пополз слушок, что одной юридической фирме выделили большие деньги для того, чтобы «отнять» земли Шаморы. Говорили, что пляж продадут московскому бизнесу. Правда, в это никто не верил, мол, вряд ли кто рискнет «бодаться» с Николаевым, - рассказывает один из предпринимателей-старожилов Шаморы. - Лишь когда у бывшего мэра начались проблемы с законом, на сцене появилась сила, которая потребовала передела земли».

Сразу скажем, отнюдь не команда нового мэра ПУШКАРЕВА, хотя земля принадлежала городу. И не ведомство губернатора Сергея ДАРЬКИНА, в ведение которого перешли земли города три года назад. Этой силой оказалось ЗАО «Приморсктурист».

ЗАО «Приморсктурист» в октябре 2008 г. подает иск в Арбитражный суд Приморского края. Суть претензий на первый взгляд кажется полнейшим абсурдом. Истец просит признать недействительным договор между администрацией Владивостока и ООО «Шамора» на один из земельных участков, поскольку он считает себя единственным и законным пользователем данного земельного участка. Основание? Исполнительный комитет Владивостокского городского совета еще в 1972 г. принял решение об изъятии части земель Владивостокского лесхоза и закреплении данного участка за Приморским краевым советом по туризму и экскурсиям. Причем целевое назначение участка - строительство зон отдыха и благоустройство пляжей. На основании этого решения распоряжением Совета министров РСФСР принято решение об изъятии участка у Владивостокского лесхоза и передаче его в постоянное пользование вышеуказанному экскурсионному совету. А правопреемником того Совета и является, мол, Закрытое акционерное общество «Приморсктурист».

Кто стоит за профсоюзом?

Страны уж той нет, и Совета по туризму нет, а наследник нашелся. А где же он был 35 лет? Оказывается, лишь два года назад узнал, что право имеет, а потому срок давности не истек.

Досье ЗАО «Приморсктурист» зарегистрировано в 1993 г. Совет путешествий и экскурсий акционировался, приватизировался (6 июня 1993 г.), и среди его учредителей оказались Совет Федерации профсоюзов Приморского края - 34% и Федерация независимых профсоюзов России - 15%, а контрольный пакет 51% - в руках физических лиц. На баланс нового общества отошли лакомые кусочки госсобственности. Например, туристическая гостиница «Амурский залив», турбаза «Лазурный берег». Правда, уставный капитал ЗАО, имеющего имущества на миллионы долларов, до сих пор остается скромным - 12 694 руб.

Как рассказывают участники судебных разбирательств по этому делу, вначале никто не воспринимал всерьез этих претензий. «Субарендаторы до последнего были уверены, что администрация Владивостока разберется с нелепым иском и все будет улажено. Представители ООО «Шамора» нас заверяли, что все под контролем и что если дело не развалится в суде, то решение суда уж точно будет не в их пользу», - рассказывают коммерсанты.

Но ЗАО со скромным уставным капиталом отступать не собиралось. Еще в ходе предварительных слушаний и разбирательств выяснилось, что юристы компании позаботились о доказательной базе. В деле стали появляться документы из архивов, кадастровые планы, выписки из реестров и прочая судебная документация.

В разбирательство втянулись, кроме ООО «Шаморы», еще ряд юридических лиц, среди них - ООО «Вояж плюс», ООО «Синема», ИП РЫЖКОВА, ООО «Дары моря». Все они - субарендаторы, имеющие договоры с ООО «Шамора». По словам субарендаторов, к ним зачастили «ходоки», которые предупреждали «не активничать», так как юридическое решение будет на стороне истца.

В какой-то момент стало понятно, что администрация Владивостока имеет все шансы проиграть дело. Только тут выяснилось, что за странной компанией стоят московские профсоюзы. Более того, они действуют в тесной связке с советом Федерации профсоюзов Приморского края. В администрации поняли, что со стороны истца выступает хорошо подготовленная команда юристов, обладающих мощным административным ресурсом. Мэрия обратилась за помощью к профессионалам - в Юридический институт ДВГУ с просьбой прояснить запутанную юридическую коллизию. Профессора (а у большинства из них за спиной годы практики) перелопатили горы документов, прецедентов, арбитражной практики. Ответ - все права на стороне городской администрации.

Однако решение арбитражного судьи Анны ЛОШАКОВОЙ всех сразило наповал: договор права аренды между администрацией Владивостока в лице УМИГА и ООО «Шамора» признан недействительным. Согласно решению суда право бессрочного пользования земельным участком закреплено за ЗАО «Приморсктурист». Но это лишь первая инстанция. Следующая - Пятый апелляционный арбитражный суд составом из трех судей решение суда первой инстанции отменяет. Однако кассационная жалоба, поданная истцом в Федеральный арбитражный суд ДФО, делает решение первого судьи законным: «Отсутствие государственной регистрации права, возникающего на основании решения компетентного органа о предоставлении земельного участка в постоянное бессрочное пользование до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», не свидетельствует об отсутствии или прекращении этого права».

Ответчики, проигравшие в суде, до сих пор отказываются верить, что подобное возможно. Свои беды они персонифицируют с профсоюзным боссом Приморского края Виталием ПИНСКИМ. По их версии, он и инициировал эти иски. Но на запрос «ЗР» руководитель департамента информационно-аналитической работы Федерации профсоюзов Маргарита УСОВА заявила, что их руководитель не только не знает об этой ситуации, но их совет не входит в число акционеров «Приморсктуриста». Причем представитель приморских профсоюзов была настолько категорична, что даже поставила под сомнение достоверность сведений об учредителях ЗАО, которые зафиксированы в деле Арбитражного суда Приморского края выпиской из налоговой инспекции.

Городской пляж или отели?

Дальше «Приморсктурист» уже действует по проверенной схеме. Участков на Шаморе много, поэтому количество исков в арбитражный суд растет. По словам председателя Арбитражного суда Приморского края Сергея ЧУМАКОВА, в данный момент в судопроизводство принято уже 16 исков о расторжении договоров с арендаторами и переходе земельных участков в бухте Лазурная в пользование ЗАО «Приморсктурист».

Сегодня на очереди правового «катка» компания ООО «Лотс», одна из немногих, которая действительно вложила средства в обустройство материальной базы для отдыха на Шаморе. Компания уже в стадии судебных разбирательств. Биться есть за что - городок отдыха, ресторанный комплекс «Круиз», кафе «Летучая рыба» и торговый центр. Причем это единственный бизнес, к которому нет претензий со стороны администрации города. По всем отчетам чиновников это образцово-показательное предприятие. Сумеют ли адвокаты «Приморсктуриста» поставить и этот бизнес на колени? В отличие от ООО «Шамора», на основные активы этой компании оформлено право собственности. Поэтому 8 июля Арбитражный суд Приморского края своим решением отказал «Приморсктуристу» в исковых требованиях к ООО «Лотс». Но впереди еще суды, и чем они закончатся - непонятно.

Зато ясно, что передел на самом доходном пляже Приморья состоялся. Теперь остается узнать, что будет делать ЗАО «Приморсктурист» с любимым местом массового отдыха владивостокцев.

Наши поиски этой компании не увенчались успехом. По юридическому адресу, указанному в судебных документах (Океанский проспект, 85), по телефонам в справочной базе города такой компании обнаружить не удалось. Акционерное общество - закрытое, и потому в филиале «ОРК-Владивосток» «Объединенной регистрационной компании» (регистратор) обнародовать список физических лиц, которые владеют 51% акций в компании, не спешат. Последнее упоминание о ЗАО «Приморсктурист», которое нам удалось обнаружить, это сообщение о лишении ЗАО лицензии на выездной, а затем и внутренний туризм еще в 2008 г. Да еще разборки в суде с жильцами проданного дома да с налоговой инспекцией по льготе на земельный налог под турбазой «Лазурный берег» - на том основании, что база отдыха профсоюзная. (А как же контроль физических лиц?).

Впрочем, собственник «Лазурного берега» за полтора десятка лет владения лишь снимал сливки с разваливающейся базы. Тем острее главный вопрос - что будет с Шаморой? Останется ли она местом массового отдыха простых горожан и приморцев? Ведь на сегодня это единственный доступный пляж, где разрешено купаться. Возможно, новый собственник, как и ООО «Шамора», будет сдавать участки в аренду. Может быть, даже не за 30 тысяч рублей в год, а дороже. Или, согласно решению исполкома Совета народных депутатов 1974 г., будет строить базу отдыха - отели, яхт-клубы, только это уже не для горожан. Правда, имея уставный капитал 12 тыс. рублей, самим это трудно сделать, а найти инвестора - врядли... А вдруг в архиве найдется еще один документ 30-летней давности, и прощай, вложенные капиталы?