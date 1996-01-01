Дальрыбвтуз отмечает 80-летний юбилей

6 сентября 2010 года Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет отметит юбилей — 80 лет со дня основания.

В Приморском академическом краевом драматическом театре им. М. Горького пройдет торжественный прием при участии почетных гостей. На Спортивной набережной для жителей и гостей города пройдет концертная программа и фейерверк.