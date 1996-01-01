Владивосток прирастет 17 домами

Как уже сообщал «ЗР», 17 домов нового микрорайона Владивостока «Снеговая Падь» обещают сдать уже в 2010 году. Единственное, что не ясно: когда новоселы заедут в новый микрорайон? Этот вопрос решает непосредственно Минобороны РФ, которое и будет распределять квартиры.

Как отметил замначальника регионального управления заказчика капстроительства Сергей СЫЧЕВ, в этом году строители намерены сдать и детский сад, строительство которого уже ведется. Также определена территория под школу. Но если очертание будущего детсада уже видны, то школа пока представлена в виде пустой площадки.

По словам Сычева, удалось решить и проблему с инженерной инфраструктурой, которая вызывала много вопросов. «Принято решение, что водоснабжение «Снеговой Пади» будет идти с Седанкинского водохранилища, канализационная система за счет очистных Второй Речки, которые, как планируется, также будут построены в этом году. Потребуется некоторое время на технические моменты, но и в этом случае мы предусмотрели временную схему обеспечения работы канализационной системы. Электроэнергия в дома пойдет от подстанции «Волна». Все вопросы по обеспечению инженерной инфраструктурой решены», - добавил Сычев во время пресс-тура на объект.

По словам представителя генподрядчика, у городской администрации уже разработана схема движения автобуса, который доставит будущих новоселов на по безымянную улицу. Среди вариантов названия улицы Сергей Сычев озвучил - «Кузнецова», чем очень удивил журналистов, так как улица с таким названием уже есть в городе и на приличном расстоянии от Снеговой Пади.

10 домов станут постоянным местом жительства, а 7 домов – это служебное жилье для военнослужащих и работников Минобороны.

Будет у новоселов микрорайона и своя речка, расчистка которой ведется сегодня. Уже к октябрю подрядчик обещает, что территория возле вводимых в этом году домов будет благоустроена, а в ноябре планируют «перерезать ленточку».