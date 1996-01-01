Минрегион может отказаться от повышения тарифов ЖКХ

Министерство регионального развития РФ может отказаться от инициативы повышения тарифов на услуги ЖКХ за отказ от установки счетчиков. Как сообщил глава ведомства Виктор Басаргин, это может произойти в случае признания такого повышения юридически необоснованным.

Министр подчеркнул, что в любом случае Минрегион будет рассматривать возможность введения системы стимулирования, которое позволит обеспечить массовую установку счетчиков.

Ранее заместитель главы Министерства регионального развития РФ Анатолий Попов сообщил, что для россиян, не установивших счетчики на газ и воду, с 1 января 2012г. тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20%, а с 1 января 2013г. – на 40%. По словам А.Попова, счетчики на газ, воду и электроэнергию должны устанавливаться в каждой квартире, а счетчики на тепло будут общедомовыми. Приборы можно будет приобрести с рассрочкой на 5 лет. Во всех строящихся домах счетчики уже будут установлены, их стоимость будет включена в общую стоимость жилья.

Постановление об увеличении тарифов в данный момент находится на согласовании в заинтересованных ведомствах и министерствах. Предполагается, что до конца сентября 2010 г. проект документа будет внесен в Правительство РФ.

«Постановление имеет четкую социальную направленность», — заявил А.Попов, отметив, что оно обеспечивает прозрачность платежей в сфере ЖКХ, позволяет контролировать бизнес в этой отрасли и стимулирует работу энергосервисных компаний. По оценкам экспертов, в результате применения предусмотренных постановлением мер россияне смогут платить до 50% меньше за услуги ЖКХ. Минрегион также предусматривает заключение контрактов с энергетическими предприятиями, благодаря которым тарифы на могут быть заморожены на 5 лет, пишет РБК.