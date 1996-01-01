К 1 классу готовы!

20 августа в кинотеатре «Океан» глава города Игорь Пушкарёв вручил будущим первоклассникам из малообеспеченных семей Владивостока ранцы и школьные принадлежности, сообщает пресс-служба администрации города.

Теперь у ребят есть все необходимое, чтобы идти в первый класс: прописи, пенал с ручками и карандашами, азбука, счётные палочки, цветной картон и бумага, фломастеры, краски и альбом для рисования. Глава города также отметил, что на ранцах есть специальные нашивки, сделанные из светоотражающего материала. Благодаря им, школьников издалека будет видно на дорогах.

«Мы сейчас активно подготавливаем школы к новому учебному году. Проводим капитальный и текущий ремонт. Устанавливаем противопожарные системы. Наносим разметку на дороги вблизи школ. Устанавливаем новые фонари, - подчеркнул Игорь Пушкарёв. - Также в рамках программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на 2010 год» мы покупаем ранцы первоклассникам, школьную форму и многое другое. На эту программу ежегодно из городского бюджета выделяется 16 миллионов рублей».

6 сентября 2010 года Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет отметит юбилей — 80 лет со дня основания.

В Приморском академическом краевом драматическом театре им. М. Горького пройдет торжественный прием при участии почетных гостей. На Спортивной набережной для жителей и гостей города пройдет концертная программа и фейерверк.