Родители г. Находка выйдут «на вече»

31 августа на Центральной площади Находки родители соберутся на общегородское родительское собрание. Инициаторами сбора стало местное отделение КПРФ.

Цель мероприятия - высказать свое несогласие с Законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», который был подписан Президентом РФ 8 июля 2010 года. По сути поправки реформируют систему среднего образования, делая его платным. Законопроект урезает школам бюджетное финансирование, а точнее, лимитирует его. Сами поправки вступят силу с 1 января 2011 года.

Весной акции против платного школьного образования прошли во Владивостоке и Партизанске. На акцию в Партизанске также вышли ученики и родители школы №29, которой грозит закрытие. Акция в Находке пройдет в форме обсуждения нового закона. Начало намечено на 17.30.