Приморье не готово к наводнениям

Пожары, охватившие центральные регионы России, достигли такого уровня, что пришлось объявлять чрезвычайную ситуацию. Когда загорелось, ответственные лица заявляли, что все под контролем. Однако стихия думает иначе, без жилья остались тысячи жителей нескольких регионов, и пожары все не прекращаются.

Нынешнее лето в Приморском крае не пожароопасно, осадки выпадают в достаточном количестве. Да и хорошо, что не больше, ведь край подвержен летним паводкам, связанным с мощными циклонами. Их не было уже несколько лет, но, по прогнозам специалистов, маловодный цикл завершился и ему на смену идет многоводный. Не исключено, что в ближайшие 10 -11 лет нас могут посетить разрушительные тайфуны. Стоит вспомнить тайфун «Джуди», потери от которого были самыми значительными. Готов ли край к такому развитию событий или мы тоже будем твердить, что у нас все под контролем?

Между тем угроза затопления больших территорий Приморского края, вещь реальная. Стоит напомнить, что освоение Приханкайской низменности началось только со строительством мелиоративных сооружений, рисовых чеков и развитием в крае рисоводства. А сколько поселков, да и целых городов было неоднократно затоплено, пока не заработала целевая программа защиты от наводнений?

В связи с пожарами Правительство РФ вспомнило, что в стране еще есть мелиорация, которая способна предотвратить как пожары, так и наводнения. Если до вчерашнего дня в Минсельхозе шел разговор о реорганизации мелиоративной отрасли, то сегодня окончательно принято решение - никакой реорганизации, наоборот будут сохранены все имеющиеся структуры.

Директор ФГУ «Управление «Приммелиоводхоз» Юрий НЕКРАС надеется, что теперь бюджет управления будет увеличен. До сих пор приходилось в буквальном смысле выкручиваться, чтобы содержать имеющиеся на балансе учреждения гидромелиоративные сооружения, а это далеко не все, что некогда были построены в крае. Управление отвечает только за объекты, что связаны с развитием рисоводства и овощеводства и находятся в федеральной собственности. Насколько скуден бюджет ФГУ, можно судить по следующим цифрам: балансовая стоимость имущества «Приммелиоводхоза» составляет около 8 млрд руб., с учетом амортизации на поддержание его в рабочем состоянии ежегодно требуется как минимум 80 млн руб., а министерство выделяет только 15-16 млн. И все же на сегодня отремонтировано большинство дамб обвалования, насосных станций, подающих воду в оросительные системы.

Но те объекты, что числятся на балансе ФГУ «Управление «Приммелиоводхоз», - лишь малая толика всех гидросооружений, некогда построенных в крае. Поиски управлений, департаментов и других организаций, где бы знали о состоянии дамб, водохранилищ и прочих сооружений, призванных защищать население от паводков и не числящихся на балансе «Приммелиоводхоза», заняли у «ЗР» не один день. Разрозненной информацией располагают Дальневосточное НИИ водного хозяйства, ДАЛЬНИИГИМ, департамент природных ресурсов по Приморскому краю, МЧС. Все признают, что таких сооружений много, правда, никто не смог ответить, сколько, так как, страшно признать, но большинство из них бесхозные. В том числе в ничьей собственности находится несколько водохранилищ, прорыв которых без должного содержания грозит затоплением не только поселков, но и целых городов.

- Мы наблюдаем, как выводится из строя мелиоративный фонд, как выкапываются трубы из земли и сдаются в металлолом, - говорит Юрий Некрас. - Но повлиять на это не можем, у нас нет прав, чтобы оштрафовать или как-то наказать за хищение. Прокуратура от нас не принимает заявления, потому что многие мелиоративные объекты не находятся в нашей собственности. Они попросту ничьи.

Как нам сказали, защитные гидросооружения формально переданы муниципальным округам и образованиям, у которых нет средств на их содержание. В Управление «Приммелиоводхоз» поступают просьбы забрать их на баланс. «Но мы не можем этого сделать, - говорит Юрий Некрас, - для этого необходимо решение Минсельхоза». Там в курсе наших краевых проблем, но решений нет, а значит, и нет денег.

В июле в администрации Приморского края состоялось совещание, на котором первый вице-губернатор Александр КОСТЕНКО поручил прояснить картину с гидромелиоративными сооружениями, теперь уже не защищающими от наводнения, а представляющими реальную угрозу своим состоянием. Но какому департаменту или управлению дано такое поручение, нам выяснить пока не удалось. По всей видимости, департаменту по имуществу, так как ни департамент градостроительства и архитектуры, который по логике должен был владеть этой информацией, ни департаменты экономики и природных ресурсов, полной информацией о гидромелиоративных сооружениях не владеют. В МЧС нам ответили, что объекты гидросооружений являются стратегическими и не подлежат огласке. Вывод напрашивается печальный - никто и ничего не знает.

Что будем делать, когда где-нибудь рванет? Ответ понятен - героически спасать людей, затрачивая на это огромные деньги. Не проще ли потратить их на защиту от стихии, которая не спрашивает, готовы ли мы к ней, а просто берет и приходит, и в самый неподходящий момент. Но и потратить, как выясняется, тоже непросто, требуется детальная экспертиза каждого сооружения, так как проектная документация на часть объектов, если не на большинство, утеряна. Владивостокский филиал бывшего института «Союзгипрорис», который занимался проектированием гидромелиоративных сооружений и имел дубликаты проектной документации на каждое сооружение, приказал долго жить. Как говорят наблюдатели, когда освобождали помещение института, то документы вывозили самосвалами, куда - вопрос? Возможно, какие-то проекты сохранились у заказчиков. Что ж, будем надеяться.