17 домов и два детсада в Снеговой пади сдадут в этом году

В этом году во Владивостоке в микрорайоне «Снеговая Падь» будут сданы в эксплуатацию 17 домов для военнослужащих. Для новоселов будут готовы 2666 благоустроенных квартир. Вместе с ними вступят в эксплуатацию первые два детсада.

В перспективе жилой массив сможет принять 20 тысяч человек. Здесь планируется построить 4 школы на 880 мест каждая, 5 детсадов вместимостью по 525 детей, детскую и взрослую поликлинику, а также многофункциональный спортивный комплекс с бассейном, ледовой ареной, залами для фитнеса и тренажеров.

Заместитель начальника регионального управления «Спецстроя России» Сергей СЫЧЕВ отметил высокие темпы строительных работ. «Всего месяц потребовала закладка фундамента трех домов». Строители заверили, что стараются максимально использовать материалы местных производителей. При строительстве применяются цемент, бетон, металлоконструкции, брусчатка, бордюры, которые производятся в Приморье.

Как уже писал «ЗР», главной проблемой стал землеотвод под возведение инфраструктуры микрорайона. Сергей Сычев заверил, что сегодня вопросы инженерно-коммунальной инфраструктуры решены. Так, для водообеспечения жилого микрорайона будет проложен водовод длиной 7,5 км от Богатинского гидроузла, для энергообеспечения - электроподстанция «Снеговая падь».