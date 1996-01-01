Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Поток мигрантов из Средней Азии в Приморье увеличился в двадцать раз
Приморские специалисты несколько обескуражены цифрами, озвученными первым заместителем директора Федеральной миграционной службы Михаилом ТЮРКИНЫМ на недавнем совещании во Владивостоке, посвященном мониторингу рынка труда в Дальневосточном регионе. По его словам, за 6 месяцев ДФО въехало 250 тыс. чел., из них 150 тыс. в Приморье. Причем из приморских иностранцев - 107 тыс. встало на миграционный учет. Из этих последних 25 - 26 тыс. китайцев, остальные - граждане СНГ.
По данным председателя общественно-консультативного совета при УФМС РФ по Приморскому краю Сергея ПУШКАРЕВА, все наоборот: из 107 тыс.граждан КНР - 65 тыс., а граждан СНГ - 25 - 26 тыс., остальные - из других стран. Начальник отдела внешней трудовой миграции УФМС Таисия РЖАНСКАЯ называет почти такие же данные прибывших за полугодие 2010 г. из ближнего зарубежья: 27 тыс. официально зарегистрированных в УФМС, из них 8 тыс. чел. из Средней Азии.
Тенденцию более активного, по сравнению с китайским, потока мигрантов из Средней Азии в Россию, на Дальний Восток и Приморский край, в частности, констатируют все собеседники «ЗР». По данным Приморскстата, поток мигрантов из Закавказья увеличился за семь последних лет в 14,7 раза, из стран Средней Азии - в 20 раз. Это связано, в первую очередь, с поисками работы и лучшими условиями жизни в РФ по сравнению с возможностями своей страны и других стран ближнего зарубежья.
Оседают выходцы из республик бывшего Союза в основном во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме, Октябрьском, Уссурийском, отчасти Ханкайском районах. Занимаются преимущественно строительством, работают в сфере ЖКХ, неофициальной торговле. Те, кто не зарегистрирован в УФМС и считаются незаконными мигрантами - по некоторым данным, таковых в Приморье 4 тыс. человек, подрабатывают, как выразился один из собеседников «ЗР», условно говоря, в «чайханушках»: на пляжах, других местах отдыха, устраиваются разнорабочими на рынках, дачах, на ремонте и уборке квартир. Кстати, найм батраков стал довольно распространенным - дачники, не желающие или неспособные по состоянию здоровья сами обрабатывать огороды, сейчас без труда могут нанять рабочих. Понятно, что ни паспорт, ни регистрационное свидетельство, ни трудовую книжку при этом никто не спрашивает.
- Мы, к сожалению, сами не понимаем, чего хотим. В стране довольно неуклюжая миграционная политика и инструменты, которыми она регулируется, - считает директор Института региональных проектов Юрий АВДЕЕВ. - Мы не понимаем, зачем нам нужны мигранты, сколько и откуда. А раз так, сегодняшняя ситуация, сама собой складывающаяся, несет угрозу. Мы все-таки навели относительный порядок на границе и можем влиять на миграционные процессы из дальнего зарубежья (хотя на самом деле ближнего, у дальневосточников свои ориентиры в политической географии). Что же касается ближнего зарубежья в общепринятом понимании (страны СНГ), то здесь хаос полный: не регулируется ни образовательный, ни профессиональный состав мигрантов, количество пребывающих тоже контролю поддается слабо.
Приморью по-прежнему достается самый низкий качественный состав мигрантов: они не знают русского языка, большая часть закончила лишь начальную школу, аттестат о среднем образовании имеют единицы. Как сообщает Приморскстат, 70% приезжающих в Приморье мигрантов из стран СНГ - жители сел, половина не имеет профессионального образования, 84% сами относят себя к бедным и очень бедным в своей стране. Состояние здоровья прибывающих, для которых туберкулез - едва ли не норма, - отдельная тема.
По науке, миграционные потоки движутся дискретно. Если брать за пример выходцев из Средней Азии, то наиболее подготовленная в трудовом отношении их часть оседает в Казахстане, те, кто не прижился там, находят себя в Сибири, тем, кому не понравились сибирские морозы, доезжают до Дальнего Востока. При этом в той же Амурской области их меньше, мигрантов тянет в Приморье. Край - третий субъект Федерации в России после Москвы и Санкт-Петербурга по числу мигрантов из ближнего зарубежья на тысячу «коренных» жителей. Таисия Ржанская считает, что это происходит из-за больших и легких денег. В Приморье только теплый сезон с мая по октябрь дает возможность в местах отдыха заработать немыслимые, например, для жителя Таджикистана деньги.
«ФЗ-86 практически исключил понятие квоты, но с другой стороны, осталась практика защиты цифр предполагаемой иностранной рабочей силы в правительстве», - говорит Сергей Пушкарев. Работодатели Приморья подали заявку на иностранную рабочую силу на 2011 г. на 120 тыс. чел. По словам Юрия Авдеева, краевая администрация оставила 34 тыс., больше всего «подрезали» малый и средний бизнес. Эта проблема хорошо известна общественному совету, куда обращаются бизнесмены. Пример. Работали у предпринимателя иностранцы год-два. Они нужны ему и на третий год, он подает заявку и получает отказ, аргументировать который никто не может. А аргумент по сути один: надо было сократить цифру - ну не 120 тыс. же привозить в край? Почему не сократить за счет малого бизнеса?! Что остается предпринимателю? Или использовать нелегально иностранную рабочую силу, что чревато, либо сворачивать бизнес...
К слову, едва ли не половина сокращенных - рабочая сила из КНР. На поверхности, считают в общественно-консультативном совете при УФМС, две причины: китайцы перестали быть дешевой рабсилой да и работают качественнее других мигрантов-иностранцев и некий стереотип, срабатывающий у чиновников - выходцы из республик бывшего Союза представляются менее иностранцами, чем китайцы. Или есть некая неизвестная рекомендация, кого использовать в качестве рабочей силы на территориях РФ.
Наибольшее число мигрантов из ближнего зарубежья приезжает в Приморье из Узбекистана, далее по убывающей, из Таджикистана и Киргизии. Вопросы, которые вертятся на языке: почему это явление стало заметным за последние пять-семь лет и почему граждане бывшего Союза не перебирались в Россию так массово раньше, если вспомнить что Союз развалился в 1991 году, собеседники «ЗР» оставили политикам. На поверхности еще один аспект ситуации: разговоры о мифической «китайской угрозе» российскому Дальнему Востоку практически сошли на нет. Дальневосточники почувствовали другую опасность. И можно ли это явление так называть? «ЗР» еще вернется к этому вопросу.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
- Дума Находки избрала "почетного" мэра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела