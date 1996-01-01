Поток мигрантов из Средней Азии в Приморье увеличился в двадцать раз

Приморские специалисты несколько обескуражены цифрами, озвученными первым заместителем директора Федеральной миграционной службы Михаилом ТЮРКИНЫМ на недавнем совещании во Владивостоке, посвященном мониторингу рынка труда в Дальневосточном регионе. По его словам, за 6 месяцев ДФО въехало 250 тыс. чел., из них 150 тыс. в Приморье. Причем из приморских иностранцев - 107 тыс. встало на миграционный учет. Из этих последних 25 - 26 тыс. китайцев, остальные - граждане СНГ.

По данным председателя общественно-консультативного совета при УФМС РФ по Приморскому краю Сергея ПУШКАРЕВА, все наоборот: из 107 тыс.граждан КНР - 65 тыс., а граждан СНГ - 25 - 26 тыс., остальные - из других стран. Начальник отдела внешней трудовой миграции УФМС Таисия РЖАНСКАЯ называет почти такие же данные прибывших за полугодие 2010 г. из ближнего зарубежья: 27 тыс. официально зарегистрированных в УФМС, из них 8 тыс. чел. из Средней Азии.

Тенденцию более активного, по сравнению с китайским, потока мигрантов из Средней Азии в Россию, на Дальний Восток и Приморский край, в частности, констатируют все собеседники «ЗР». По данным Приморскстата, поток мигрантов из Закавказья увеличился за семь последних лет в 14,7 раза, из стран Средней Азии - в 20 раз. Это связано, в первую очередь, с поисками работы и лучшими условиями жизни в РФ по сравнению с возможностями своей страны и других стран ближнего зарубежья.

Оседают выходцы из республик бывшего Союза в основном во Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме, Октябрьском, Уссурийском, отчасти Ханкайском районах. Занимаются преимущественно строительством, работают в сфере ЖКХ, неофициальной торговле. Те, кто не зарегистрирован в УФМС и считаются незаконными мигрантами - по некоторым данным, таковых в Приморье 4 тыс. человек, подрабатывают, как выразился один из собеседников «ЗР», условно говоря, в «чайханушках»: на пляжах, других местах отдыха, устраиваются разнорабочими на рынках, дачах, на ремонте и уборке квартир. Кстати, найм батраков стал довольно распространенным - дачники, не желающие или неспособные по состоянию здоровья сами обрабатывать огороды, сейчас без труда могут нанять рабочих. Понятно, что ни паспорт, ни регистрационное свидетельство, ни трудовую книжку при этом никто не спрашивает.

- Мы, к сожалению, сами не понимаем, чего хотим. В стране довольно неуклюжая миграционная политика и инструменты, которыми она регулируется, - считает директор Института региональных проектов Юрий АВДЕЕВ. - Мы не понимаем, зачем нам нужны мигранты, сколько и откуда. А раз так, сегодняшняя ситуация, сама собой складывающаяся, несет угрозу. Мы все-таки навели относительный порядок на границе и можем влиять на миграционные процессы из дальнего зарубежья (хотя на самом деле ближнего, у дальневосточников свои ориентиры в политической географии). Что же касается ближнего зарубежья в общепринятом понимании (страны СНГ), то здесь хаос полный: не регулируется ни образовательный, ни профессиональный состав мигрантов, количество пребывающих тоже контролю поддается слабо.

Приморью по-прежнему достается самый низкий качественный состав мигрантов: они не знают русского языка, большая часть закончила лишь начальную школу, аттестат о среднем образовании имеют единицы. Как сообщает Приморскстат, 70% приезжающих в Приморье мигрантов из стран СНГ - жители сел, половина не имеет профессионального образования, 84% сами относят себя к бедным и очень бедным в своей стране. Состояние здоровья прибывающих, для которых туберкулез - едва ли не норма, - отдельная тема.

По науке, миграционные потоки движутся дискретно. Если брать за пример выходцев из Средней Азии, то наиболее подготовленная в трудовом отношении их часть оседает в Казахстане, те, кто не прижился там, находят себя в Сибири, тем, кому не понравились сибирские морозы, доезжают до Дальнего Востока. При этом в той же Амурской области их меньше, мигрантов тянет в Приморье. Край - третий субъект Федерации в России после Москвы и Санкт-Петербурга по числу мигрантов из ближнего зарубежья на тысячу «коренных» жителей. Таисия Ржанская считает, что это происходит из-за больших и легких денег. В Приморье только теплый сезон с мая по октябрь дает возможность в местах отдыха заработать немыслимые, например, для жителя Таджикистана деньги.

«ФЗ-86 практически исключил понятие квоты, но с другой стороны, осталась практика защиты цифр предполагаемой иностранной рабочей силы в правительстве», - говорит Сергей Пушкарев. Работодатели Приморья подали заявку на иностранную рабочую силу на 2011 г. на 120 тыс. чел. По словам Юрия Авдеева, краевая администрация оставила 34 тыс., больше всего «подрезали» малый и средний бизнес. Эта проблема хорошо известна общественному совету, куда обращаются бизнесмены. Пример. Работали у предпринимателя иностранцы год-два. Они нужны ему и на третий год, он подает заявку и получает отказ, аргументировать который никто не может. А аргумент по сути один: надо было сократить цифру - ну не 120 тыс. же привозить в край? Почему не сократить за счет малого бизнеса?! Что остается предпринимателю? Или использовать нелегально иностранную рабочую силу, что чревато, либо сворачивать бизнес...

К слову, едва ли не половина сокращенных - рабочая сила из КНР. На поверхности, считают в общественно-консультативном совете при УФМС, две причины: китайцы перестали быть дешевой рабсилой да и работают качественнее других мигрантов-иностранцев и некий стереотип, срабатывающий у чиновников - выходцы из республик бывшего Союза представляются менее иностранцами, чем китайцы. Или есть некая неизвестная рекомендация, кого использовать в качестве рабочей силы на территориях РФ.

Наибольшее число мигрантов из ближнего зарубежья приезжает в Приморье из Узбекистана, далее по убывающей, из Таджикистана и Киргизии. Вопросы, которые вертятся на языке: почему это явление стало заметным за последние пять-семь лет и почему граждане бывшего Союза не перебирались в Россию так массово раньше, если вспомнить что Союз развалился в 1991 году, собеседники «ЗР» оставили политикам. На поверхности еще один аспект ситуации: разговоры о мифической «китайской угрозе» российскому Дальнему Востоку практически сошли на нет. Дальневосточники почувствовали другую опасность. И можно ли это явление так называть? «ЗР» еще вернется к этому вопросу.