Автобусы Владивостока оборудуют устройствами ГЛОНАСС

Все пассажирские автобусы во Владивостоке будут оснащены системой навигации ГЛОНАСС-GPS уже с начала 2011 г., заявил глава Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ.

В администрации прошла презентация пилотного проекта компании «Владгис». Мэру и перевозчикам, работающим на рынке, продемонстрировали систему в действии - на мониторе в он-лайн режиме присутствующие на мероприятии смогли наблюдать за передвижениями автобусов. Внедряемая система позволит наблюдать за расходованием топлива, контролировать отклонение от маршрутов движения и формировать информацию в отчеты. Директор «Владгис» Андрей Герман отметил, что навигатор с минимальным размером функций обойдется в 20,5 тыс. руб. За обслуживание и Интернет компании придется платить около 500 рублей в месяц. «Опасений, что перевозчики не выйдут на маршруты из-за таких требований, у мэрии нет. С помощью навигации решается проблема и контроля, и безопасности, и возможности регулярного анализа, - заявил градоначальник. - Это нужно жителям города, которые являются хозяевами положения и должны «заказывать музыку». А не так, как сейчас, к сожалению, когда пассажиры должны подстраиваться под перевозчиков».