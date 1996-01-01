Территория вселения приказала долго жить

По программе переселения соотечественников в Приморье прибыло 66 участников. Они привезли в край 90 членов своих семей. Таким образом, всего население края приросло 156-ю соотечественниками.

Как известно, поселиться участники программы могут не абы где, а только на так называемых территориях вселения. На текущий год их в Приморье шесть: Находкинский, Уссурийский, Дальнегорский, Артемовский городские округа, Пограничный муниципальный район и пос. Восток. По информации заместителя начальника отдела УФМС по Приморскому краю Валентины БЫСТРЕВСКОЙ, больше всего соотечественников поселилось в Уссурийске (42 чел.), Находке (39), Дальнегорске (37).Однако две территории уже практически не могут принять переселенцев. Места переселения определяются наличием рабочих мест, а горно-химический комбинат «Бор», на который планировалось трудоустраивать переселенцев, переживает сейчас нелегкие времена, свиноводческий комплекс под Артемом, определенный как место работы для приезжающих, бездействует. Всего для переселенцев в Приморье сейчас 206 вакансий.