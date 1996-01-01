Чужие в городе

...На остановке в автобус вошел пожилой мужчина и со ступенек громко начал: «Черные, мать-перемать, прут везде...». Оглянулась в испуге: нет ли в салоне мигрантов - конфликта не миновать. К счастью, узбечка только что покинула автобус, а чернявого водителя седой «патриот» не видит. Пассажиры пробовали урезонить крикуна - куда там. Чем его достали «черные», не знаю. Может, тем, что в это время на остановке мели мусор?

Говорят, иммигрантам и китайским туристам дают инструкцию в общественном транспорте держаться первой части салона - подальше от молодых. Еще бы объяснили, что сидячие места здесь предназначены для стариков и детей и ни к чему невоспитанностью раздражать и старшее поколение, когда-то привитое интернационалом. А что касается молодых, то тут национальное самоуважение сплошь реализуется унижением «чужих». Тех, кто сегодня выгребает мусор в загаженном патриотами городе, ремонтирует дороги, дома и наши собственные квартиры - иммигранты берутся за любую работу, где платят, и при этом, подозреваю, вряд ли уважают ленивых и неопрятных коренных жителей. Даже беженцев, подавшихся на край света из Оши, от резни и геноцида, Владивосток встретил как изгоев.

В инциденте в автобусе я поймала себя на том, что просто стыдливо отвернулась. Бытовой шовинизм - вещь страшная. И все чаще мы наблюдаем его рядом. Вот недавно осудили компанию подростков, которые в электричке «Мыс Чуркин - Надеждинская» взяли в оборот двух узбеков («по сговору», определил суд), в итоге - драка, нож, колото-резаная рана и сроки для юных расистов. Сейчас идет суд и над бандой скинхедов, которые устроили расправу над китайцами. А Интернет полон призывов типа: «Бей чертей, спасай Россию. Люди, вы отупели. Идет тупой захват нашей земли. Черные плюют на нашу культуру, на нашу страну. А вы тут из себя гуманистов строите...».

Да, они прибыли сюда из нищих деревень, малообразованные, жаждущие найти свое место под солнцем, самоутвердиться на равных с местными. Или бежали на край света, от резни и геноцида, со своим пораненным национализмом и своими традициями. И столкнулись с новым унижением.

И их становится больше. По информации Федеральной миграционной службы России, только за первое полугодие на территорию Дальневосточного федерального округа въехало более 260 тысяч иностранных граждан, 152 000 из них - в Приморский край. На миграционный учет поставлено свыше 240 000 человек, в Приморье - 107 000. Сегодня каждый 8-й человек в Приморье - иностранец. А сколько уже легализовалось и получило гражданство?! По данным Приморскстата, на конец 2009 года в Приморье проживало 1982 тыс. человек 100 различных национальностей.

Сможем ли мы ассимилировать это разношерстное нашествие, приобщить к своей культуре и сохранить менталитет территории? Особенно если учесть, что и своих оболтусов не научили уважать чужое человеческое достоинство. Не секрет, чем ниже уровень образования и культуры россиянина, тем нетерпимее он к инородцам, иной конфессии, инакомыслящим. И социальный срез общества теперь щедро приправлен национальным соусом.

Эта проблема уже кричит. А мы стыдливо молчим. Молчат и национальные диаспоры. Более того, молчать - уже входит в ранг государственной политики. И все усилия по воспитанию толерантности, похоже, сводятся к запретам СМИ упоминать национальность преступника, а в расследованиях по фактам национализма избегать «лиц кавказской национальности», иначе может обернуться уголовной статьей по разжиганию национальной розни и экстремизму. Принцип «Не навреди!»? Но от того, что проблема замалчивается, она выливается в уродства бытового шовинизма. Взаимного. И грозит миру в открытом городе.

А вот еще зарисовка из Интернета: 23.00. Виадук от ж.д. станции «Вторая речка». Идет пара - парень и девушка. На мосту - компания загорелых граждан в тюбетейках. Преграждают дорогу, что-то выкрикивают на тюркских наречиях, пытаются ущипнуть девушку, задержать... Внизу «таблетка», парень проталкивает девушку через этот бедлам к лестнице, сам остается в окружении. Она подбегает к машине, стучится... А парня там наверху уже бьют... Толстый ленивый милиционер приоткрывает дверь, долго делает вид, что ничего не понимает, не торопясь выгребается из «таблетки»... Все в тот раз обошлось. Но толерантности тому парню инцидент явно не добавил.

«Я против крови! - пишет очередной юзер в Интернете. - НО! Узбеки, таджики и т. д. просто обнаглели! Если кто их защищает, то поймет всю суть проблемы уже через пару лет. Не призываю их резать, но на место их тварей надо ставить! А то 2 недели назад еще на ослах в горах ездили, а тут САММИТ! И вот они в цивилизации!» Похоже, убежден, что сами мы - цивилизация...

Программе «Владивосток как центр международного сотрудничества» явно не хватает человеческого наполнения. Что-то я не слышала о школах русского языка для иммигрантов, обязательных программах по изучению национальных русских традиций и европейской культуры, без чего в том же Евросоюзе не получишь гражданства. Да и нашим школам не уроки православия нужны, а изучение национальных традиций и религий, особенно соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону и стран СНГ. Чтобы не пыжиться от собственной великости, но и не самоуничижаться перед иностранцами. Понимание - первый шаг к толерантности.