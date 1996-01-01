Солнечные фантазии

Фантазии пятикурсников Института архитектуры, искусства и дизайна ДВГТУ дают надежду, что у Владивостока есть все шансы стать солнечным городом, в котором энергия солнца будет основой домашнего тепла и света, а солнечная архитектура "заткнет за пояс" Эмираты.

Жилой комплекс с солнечным отоплением "Биохаус" в районе знаменитой Токаревской кошки на Эгершельде предлагает построить Катерина ШИЛКИНА. Причем не ломая сложный рельеф, а накладывая на него застройку без ущерба для ландшафта. Сдвоенные корпуса, террасные скверы, поворачивающиеся за светилом зеркальные жалюзи, отлавливающие солнечные лучи и направляющие их в глубину двориков и, в качестве бонуса, роскошный вид на море.

А проект Татьяны ОВЧИННИКОВОЙ и Александра КУЗНЕЦОВА "Владивосток – город солнца" вообще завораживает. В выстроившиеся вдоль городского побережья экологические башни-небоскребы – высотой около 800 метров! – авторы предлагают переселить жителей хрущевок, а на месте последних – разбить площади и скверы… (Освещение и отопление в этих комплексах обеспечат "энерговетряки" и солнечные батареи.)

И пусть сегодня трудно вообразить, насколько удобно будет жить горожанам будущего в квартирах террасного типа, нанизанных на башни, с небольшими двориками с мини-парками и озерцами. Можно представить, как это будет потрясающе красиво, когда вершины небоскребов, вырвавшись над привычными туманами, будут купаться в лучах солнца. Для инвесторов и девелоперов, которые будут биться за эти проекты, будет парой пустяков добавить им и масштабность, и законченность, и реальность.