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В поход по Восточному кольцу России

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В июне на международной конференции "Трансграничный проект "Восточное кольцо России как основа формирования единого туристического пространства и инструмент сотрудничества стран Северо-Восточной Азии" принято решение о создании единого туристического бренда Дальнего Востока и Забайкалья. "Восточное кольцо России" – это многообразный туристический потенциал региона, визитная карточка территории.

"ДК" намерен внести свой вклад в продвижение самых ярких туристических объектов региона, тех, что наполняют весомым содержанием "Восточное кольцо России". В этом проекте мы предлагаем сотрудничество всем краям и областям Дальнего Востока и Забайкалья, входящим в Ассоциацию межрегионального сотрудничества. Свой вклад в общее дело могут внести туристические компании и сами жители региона. На страницах журнала мы найдем место для фотографий и рассказа о региональных "чудесах".

Наш первый поход – на Ленские столбы в Республику Саха(Якутия). Этот выбор вовсе не случайный. Национальный природный парк "Ленские столбы" – настоящая жемчужина "Восточного кольца России", украшение и богатство северного края. Ленские столбы – это комплекс обрывистых скал высотой 100-300 м с уникальным рельефом. Это величественный монумент потрясающей красоты и всемирной научной ценности, созданный самой природой в среднем течении реки Лена ( порядка 100 км юго-западнее Якутска), а также по берегам впадающих в нее рек Синяя и Буотама. Сказочные каменные изваяния в виде причудливых столбов, шпилей, башен с нишами, переходами, пещерами тянутся вдоль берегов на десятки километров.

Формирование этого ландшафта началось 500 млн лет назад. Как говорят ученые, в течение 80 млн лет это был морской бассейн, в пределах которого сформировалась толща карбонатных осадков, измеряемая многими сотнями метров. В последующем территория испытала длительное поднятие, в результате под влиянием ветра, воды и других факторов организовались столбы, те, что и сегодня готовы менять свою форму.

На территории парка уникальный археологический памятник "Стоянка древнего человека "Диринг-Юрях". И якутские ученые готовы доказывать, что это одна из самых древних стоянок в мире, артефакты, которые здесь находят, несут новые гипотезы о расселении на планете Земля людей.

Основная часть парка расположилась на территории Хангаласского района, где в свое время появилась и сформировалась древняя культура саха(якутов). И местное население с удовольствием познакомит вас с традициями своих предков.

Национальный парк "Ленские столбы" был организован в 1995 году и претендует на звание Всемирное наследие ЮНЕСКО.

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