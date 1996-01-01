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Калифорнийское солнце в приморском бокале

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На дальневосточном винном рынке очень достойное пополнение: прямиком из Нового света, абсолютно натуральное и очень "солнечное" – такое же, как и место его происхождения: теплое, светлое и очень радостное… Сельскохозяйственное торговое представительство при Генеральном консуле США во Владивостоке совместно с компанией-импортером "Золотой Дракон" представили приморскому рынку новую марку калифорнийского вина – Canyon Oaks. По этому поводу в резиденции Генерального консула США во Владивостоке была устроена дегустация для руководителей ресторанов и кафе, розничных сетей и оптовых компаний.

По словам исполняющей обязанности Генерального консула США во Владивостоке Патрисии МИЛЛЕР, Калифорния – очень благодатный регион для виноделия: здесь произрастает более 100 сортов винограда и производится почти 3 млрд бутылок в год (90% всего объема вин США). При этом спрос на эти вина на международном рынке постоянно растет. Например, в Англии каждая седьмая бутылка вина – из Калифорнии, голландцы ежегодно выпивают этого вина на сумму более чем $85 млн, а японцы – на $82 млн. Да и на различных профессиональных "слепых" дегустациях они неоднократно обходили более прославленных конкурентов из Франции и Италии.

Все дело в том, что в Калифорнии запрещено добавление сахара в сусло для повышения содержания спирта в вине, а потому, приобретая даже самую недорогую бутылку вина, можно быть уверенным в его натуральном происхождении.

Другая причина – в особенностях вкуса: как правило, эти вина отличаются насыщенным фруктовым букетом, впитавшим щедрость калифорнийского солнца. Кстати, была организована прямая поставка, минуя Москву и Санкт-Петербург, что очень благоприятно повлияло на их стоимость. Поэтому у калифорнийских "Сира", "Зинфандель", "Каберне Совиньон" "Шардоне" и "Мерло" в регионе большое будущее.

"Для того чтобы наладить прямые поставки из Калифорнии, нам понадобилось почти полтора года: именно столько времени заняли получение лицензии, аренда складов, покупка специального оборудования и т.д., – говорит генеральный директор компании "Золотой Дракон" Сергей ГРАЧЕВ. – Дальневосточный рынок очень насыщен, и процесс продвижения новой марки будет непростым, тем не менее, мы решились на этот шаг. И надеемся, что жители региона смогут по достоинству оценить нашу работу".

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