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Жилье поправит демографию
Генеральной целью Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 г. является закрепление населения региона за счет развитой экономики и комфортной среды обитания. В ней сказано, что проживающим или желающим проживать в ДФО нужно бесплатно предоставлять земельный участок площадью до 30 соток для ИЖС. Это говорит о том, что Правительство РФ признает глубину проблемы и предлагает решать ее адекватными мерами.
28 мая 2010 г. спикер Госдумы, председатель Высшего совета "Единой России" Борис ГРЫЗЛОВ, выступая на встрече Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА с активом партии "Единая Россия", предложил для стимулирования строительства индивидуального жилья расширять территории под населенными пунктами и за счет этого создавать необходимый земельный фонд, из которого формировать участки под застройку. И высказал особое мнение: "При этом можно было бы ввести обременение на эту землю и передавать ее в собственность, например, через десять лет после того, как жилой дом, построенный на этом участке, будет сдан в эксплуатацию".
Но для того, чтобы переселять людей из других районов страны или удержать тех, кто уже живет в ДФО, нужно обеспечить им постоянную занятость, постоянные рабочие места. Мы считаем, что локомотивом развития Дальнего Востока должен стать дальневосточный строительный комплекс. Известно, что один занятый строитель дает работу для 10 рабочих в смежных отраслях. Строительные рабочие места возникают на первом этапе, в ходе подготовки инфраструктуры для дальнейшего развития. Они сохраняются и далее, поскольку возведенные объекты также требуют постоянного обслуживания.
Для развития малоэтажного строительства в ДФО и улучшения демографической обстановки мы предлагаем разработать в порядке осуществления мероприятий по реализации Стратегии отдельную федеральную целевую программу "Развитие демографии регионов", предусматривающую преференции по предоставлению земельных участков под жилищное строительство, как способа закрепления и дополнительного привлечения населения в развивающиеся регионы РФ.
Необходимо предусмотреть налоговые льготы строительным организациям, выполняющим подрядные работы на объектах индивидуального жилищного строительства, а также льготы по таможенным платежам на материалы, оборудование, строительную технику, закупаемые для исполнения этих подрядов.
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