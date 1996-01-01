Почему Рудный не митинговал 17 августа?

17 августа родители учащихся рудненской школы собирались провести митинг. Тема – сохранение школы в Рудном и протест против действий мункома рудненского городского поселения, решившего не менять статус поселения с городского на сельское. Между тем спасти школу может только изменение статуса с «города» на «село».

Но митинг не состоялся, так как администрация Рудненского городского поселения не разрешила его проведение, придравшись к неправильному оформлению заявки. Мол, подписи не всех организаторов митинга указаны в заявке, не полностью указан адрес одного из них (хотя в Рудном – только одна улица). И вообще, дескать, хорошо бы провести митинг где-нибудь в другом месте, не рядом со зданием администрации и мункома Рудненского городского поселения. В почтовые ящики некоторых жителей Рудного даже кинули листовки с информацией «митинг отменяется».

«Родители наших учащихся, которые организовывали акцию, на этом не успокоятся, они все равно добьются проведения в поселке митинга»,- отметила учитель литературы рудненской школы Ирина ТКАДЛЕЦ.