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Как тратят материнский капитал в Хабаровском крае

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

По данным хабаровского отделения Пенсионного фонда РФ, в настоящее время оформили свое право на материнский капитал уже более 8700 хабаровских семей.

С 2009 года распорядились средствами капитала 823 человека, из которых 788 - на покупку и строительство жилья, 33 - на образование, и лишь в двух случаях федеральные деньги были направлены на увеличение будущей пенсии. Данная статистика позволяет в очередной раз убедиться, что на сегодняшний день жилищный вопрос остается в крае, пожалуй, наиболее актуальным.

Отметим, что материнский капитал ежегодно индексируется государством в соответствии с уровнем инфляции, защищая российские семьи от экономической нестабильности. Так, в 2007 году он составлял 250 000 рублей, в 2008 году - 276 250 рублей, в 2009 году - 312 162 рубля, с 1 января 2010 года - 343 378 рублей. И направления, по которым российские семьи могут распоряжаться финансовой поддержкой государства, продолжают развиваться и сегодня. Так, федеральным законом от 28 июля 2010 г. разрешено средства материнского капитала использовать на строительство и реконструкцию индивидуального жилого дома, без заключения договоров со строительным компаниями, как говорится, своими силами.

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