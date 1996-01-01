В Артеме на квитанциях за содержание жилья начали печатать информацию о переписи

Артем не первый раз радует активной позицией в сфере информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения Всероссийской переписи населения-2010.

В ходе подготовки к ВПН-2010 Приморскстат обратился в различные организации края с просьбой о размещении информации о предстоящей переписи на квитанциях об оплате услуг связи и уведомлениях о платежах.

Также данные письма были направлены главам администраций территорий для дублирования в районные отделы Пенсионного фонда и инспекций Федеральной налоговой службы.

Средства на проведение данной работы не предусмотрены в бюджете Приморскстата, поэтому территориальному органу статистики приходилось рассчитывать только на безвозмездную помощь краевых компаний в подготовке к важнейшему государственному мероприятию.

К сожалению, большинство из этих организаций ответили отказом, бизнес согласен поддерживать государственные акции только за деньги.

Тем приятнее оказались новости из Артема. В очередной раз порадовала согласованная работа специалистов отдела статистики и Администрации Артемовского городского округа.

В частности, на квитанциях об оплате за содержание жилья и текущий ремонт за август ООО "Управляющая жилищная компания «Гранд» разместила краткую информацию о предстоящей переписи населения, которая пройдет с 14 по 25 октября 2010 года.

Приморскстат благодарит администрацию Артемовского городского округа и ООО "Управляющая жилищная компания «Гранд» за взаимодействие и надеется на то, что подобную инициативу поддержат и другие муниципальные образования края.