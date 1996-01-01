Грибники нашли мину

Грибники из с. Ленино нашли в лесу крыльчатку минометного снаряда, частично закрытого землей. Правда, выяснить это грибникам помогли сотрудники ОВД по Чугуевскому району, куда они сообщили о находке.

Откапывать и уничтожать снаряд прибыли военные 50-й отдельной мотострелковой бригады из п. Сибирцево. Как уточнили в пресс-службе Чугуевской райадминистрации, находка представляла собой осколочно-фугасную мину 120 мм миномета. Возможно, она не разорвалась во время учебных стрельб, которые проходили в 50-е годы прошлого века в с. Антоновка.