Какое здание во Владивостоке самое красивое?

Накануне Дня строителя «ЗР» опросил градостроителей, какой самый важный вклад они сделали в город. А что из всего этого стало украшением города? - задумались мы в редакции. И спросили простых горожан: какие здания вы считаете самыми красивыми в облике Владивостока, которые не потеряются в развернувшемся новом масштабном строительстве?

Валентина СМИРНОВА, пенсионерка:

- Самое красивое, скорее всего, здание железнодорожного вокзала. Оно давно построено и сохранило много интересных деталей. Я, например, часто любуюсь его витражами. Оно мало похоже на вокзал, если иметь в виду, как правило, огромные, с большими помещениями, а потому неуютные, здания. Наш вокзал - совсем другой. Наверное, все-таки красота его связана с необычной архитектурой.

Полина БУЛДЫГИНА, студентка:

- Таковых во Владивостоке немало. Но самым красивым, я считаю, жилой дом «Серая лошадь» на Алеутской. Любоваться им можно очень долго. Такое впечатление, что ты перемещаешься во времени, переносишься в прошлое. Завидую людям, которые в нем живут. Должно быть, там совсем другая атмосфера жилища, нежели в панельных многоэтажках. Кстати, недавно «Серая лошадь» пережила капитальный ремонт, а значит, будет радовать потомков.

Андрей ЮЖИН, экономист:

- Старое здание банка на улице Петра Великого, на мой взгляд, можно считать самым красивым. Его много раз реставрировали, но оно не утеряло своей индивидуальности. Оригинально как снаружи, так и внутри. И, по-моему, является историческим памятником, одной из первых каменных построек в нашем городе. Замечу, как-то раньше архитекторы уделяли внимание тому, чтобы дом формировал саму улицу. Сейчас на это, мне кажется, внимания мало обращают...

Ольга ТАТАРКИНА, военнослужащая:

- Красивым я считаю здание арбитражного суда. Очень красивая архитектура. Мы с мужем часто проезжаем мимо, и каждый раз хочется остановиться и немного полюбоваться красотой строения. В нем чувствуется строгость, академичность некоторая. А вообще во Владивостоке немало красивых зданий. Только порой рассмотреть одни мешает наш рельеф, но, с другой стороны, он же помогает другим показать себя в лучшем виде.

Алена ДЬЯЧЕНКО, гость Владивостока:

- Мне очень нравиться здание Белого дома. Оно у вас величественное и властное. Хоть в городе есть много красивых зданий, его я выделяю среди всех, наверное, потому, что мимо него не пройдешь никак. К слову, в моем родном городе, Заводском, День строителя отмечают все. И для каждого он важен.

Наталья РУБЦОВА, заведующая филиалом «Российской газеты» во Владивостоке:

- Величественно здание католического костела. Старинное, прекрасной архитектуры и с замечательной акустикой. Недаром там установлен духовой орган Руфатти. Это единственный в городе инструмент эпохи барокко. Но, на мой взгляд, костел потерялся среди современных застроек, да и дорога слишком близко проходит. А здание заслуживает панорамного вида.

Анна ШИБАНОВА, студентка:

- Здание, занимаемое Госбанком, знаю, оно строилось как казначейство, заставляет разыграться моему воображению. Такое впечатление, что попадаешь в сказку. Абсолютно все в этом здании кажется загадочным и странным, но в то же время и очень красивым. Хотя многие его не замечают, и даже не знают где находится.

Наталья МАРИНА, строитель:

- Мне нравится здание торгового центра «Родина». Во многом благодаря стеклянному куполу. Хотя, если вспомнить здание одноименного кинотеатра, которое некогда стояло на этом месте, то оно, пожалуй, было интереснее. Возможно, оценить красоту вообще можно только с течением времени, когда уже будет возможность сравнивать, что было, что стало...