Муниципалитет Владивостока собирает земли

Продолжается регистрация в муниципальную собственность Владивостока земельных участков под поликлиниками, школами, детскими садами, школами искусств, стадионами, спортплощадками и хоккейными коробками, а также под объектами коммунального хозяйства (канализационно-насосные станции, тепловые узлы и другие). Оформление в собственность необходимо для полноценного использования территорий, проведения реконструкции зданий, защиты участков от незаконной застройки.

Только в июле 2010 г. поданы 20 межевых планов для постановки на государственный кадастровый учет земельных участков под хоккейными коробками и объектами коммунального хозяйства. Поданы документы на государственную регистрацию права муниципальной собственности на 21 земельный участок под объектами коммунального хозяйства и учреждениями образования. Зарегистрировано право муниципальной собственности на 11 земельных участков.

Всего же на сегодня в муниципальной собственности числится 255 земельных участков под объектами муниципальной собственности.