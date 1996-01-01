Детский сад для вуза

Краевой Арбитражный суд отклонил иск муниципалитета к Дальневосточному госуниверситету о возврате здания детского сада по улице Радио, 21 в собственность городу. Однако городские власти готовят апелляционную жалобу в пятый арбитражный апелляционный суд Приморского края.

Предоставленные Дальневосточному государственному университету в 2003 году площади в настоящее время используются ненадлежащим способом. К такому выводу пришла специальная рабочая комиссия, возглавляемая вице-мэром Константином МЕЖОНОВЫМ. Вуз взял обязательства по организации в помещениях образовательного процесса, а также по содержанию и ремонту здания. По данным PrimaMedia, проверки показали, что площади пустуют, а сами корпуса и прилегающая территория находятся в плачевном состоянии. Мэрия хочет добиться возврата детского сада в собственность города для использования его по прямому назначению - как детского дошкольного образовательного учреждения.

«Предыдущее решение суда, на мой взгляд, очень формально, - считает заместитель начальника правового управления администрации Владивостока Дмитрий ТОЧИЛИН. - Его содержание сводится к следующему: ДВГУ предоставил документы, которые подтверждают необходимость в этом помещении для образовательного процесса. Также университет акцентировал внимание на том, что при подаче документов о присвоении вузу федерального статуса данные площади были внесены в учебные планы. Фигурировали и бумаги о выделении денег на ремонт корпусов. Однако это, на наш взгляд, положения вещей не меняет. По существу мы говорим о другом: помещения по-прежнему не используются и не ремонтируются», - отметил юрист.