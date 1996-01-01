Социально-экономическое положение Приморского края на 1 июля 2010 г.

В Статистическом регистре хозяйствующих субъектов на 1 июля 2010 г. учтено 63.8 тыс. предприятий и организаций всех форм собственности. Из их числа предприятия государственной собственности составляют 2.6%, муниципальной - 4.1%, частной собственности - 86%.

Структурные изменения в экономике

Подавляющее большинство организаций края (80%) являются коммерческими структурами, самая распространенная форма - общество с ограниченной ответственностью. Их доля в общем количестве организаций края всех организационно-правовых форм составляет 75.5%. В городских округах сосредоточено почти 90% предприятий, в муниципальных районах - 10%. С начала года зарегистрировано 3432 вновь созданных организации, ликвидировано - 1057.

Кроме того, в составе Статрегистра учтено 54.2 тыс. человек, которые проходят государственную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей. Более 60% из них заявили основным видом деятельности торговлю, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования.

Производство товаров и услуг

Индекс выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности (оценка) за I полугодие 2010 г. относительно I полугодия 2009 г. составил 117.9% (Для справки: I полугодие 2009 г. к I полугодию 2008 г. составило 95.9%). Рост индекса был обеспечен, главным образом, организациями строительства, обрабатывающих производств, грузового и пассажирского транспорта.

Коммерческую деятельность отражает оборот организаций. В него включается стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных собственными силами работ и услуг, а также выручка от продажи приобретенных на стороне товаров (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей). Оборот организаций всех видов деятельности за I полугодие 2010 г. составил 337.9 млрд рублей (125.3% к I полугодию 2009).

Промышленное производство

Индекс промышленного производства за I полугодие 2010 г. по сравнению с I полугодием 2009 г. составил 109.5% по полному кругу производителей и 110.4% - по крупным и средним организациям.

Ситуация в отдельных сферах экономической деятельности разноплановая. Индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 79.9% - уменьшилась добыча угля на 6%. Допущено отставание по производству меди в концентрате, плавико-шпатового и вольфрамовых концентратов. По добыче строительных нерудных материалов рост составил 31.5%.

Индексы производства по виду деятельности «Обрабатывающие производства» - 123.3%, по производству пищевых продуктов, включая напитки - 111.7%.

Индекс по текстильному и швейному производству составил 106% (причем вырос выпуск трикотажных изделий (на 15%) и белья постельного (в 1.5 раза), по производству кожи, изделий из кожи и производства обуви вырос на 35%. Произведено 1417 тыс. пар обуви, в том числе 33 тыс. пар детской.

Индекс производства по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева» вырос в 1.8 раза. Увеличилось производство шпона лущенного в 5.1 раза, пиломатериалов в 1.8 раз, блоков оконных на 8%.

Индекс производства по целлюлозно-бумажному производству; издательской и полиграфической деятельности составил 104.8%. При этом снизился выпуск картона на 6%, книг и брошюр - на 11%.

Индекс химического производства составил 109.8%. Увеличился выпуск лекарственных средств в 1.9 раза, средств моющих - на 10%. Выпуск серной кислоты уменьшился на 14%, кислоты борной - на 8%. Индекс производства резиновых и пластмассовых изделий снизился в 1.7 раза, что связано с сокращением производства изделий из пластмасс (в 1.8 раза). Выпущено 33.7 тыс. м2 окон, их коробок и подоконников полимерных, 3.2 тыс. м2 дверей и их коробок полимерных.

Индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов составил 143.9%. По сравнению с I полугодием 2009 года увеличилось производство цемента на 35%, сборных железобетонных конструкций и изделий - на 22%.

Индекс металлургического производства и производства готовых металлических изделий составил 143.1%. Выплавка стали выросла на 38% к I полугодию 2009 г. Индекс производства машин и оборудования сократился на 27.1%. Из бытовой техники снизилось производство машин стиральных (в 2.2 раза), холодильников и морозильников (в 1.5 раза). Индекс по производству электрооборудования сократился на 16.7%. Из потребительских товаров снизилось в 3.3 раза производство аппаратуры приемной телевизионной.

Индекс производства и распределения электроэнергии, газа и воды составил 103.3%. Было выработано 4697 млн. кВт/ч электроэнергии, что на 4% больше соответствующего периода прошлого года. Производство теплоэнергии увеличилось на 5% и составило 7.8 млн Гкал.

Сельское хозяйство

Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели) за I полугодие 2010 г., по предварительным расчетам, составил 5.6 млрд рублей, или 102.8% в сопоставимой оценке к уровню 2009 г. В структуре объема сельскохозяйственного производства на долю сельскохозяйственных организаций приходится 41%, хозяйств населения - 55.4%, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей - 3.6%.

Растениеводство. Площадь посевов сельскохозяйственных культур под урожай 2010 г. в хозяйствах всех категорий составила 308.8 тыс. га (снижение на 12.2%), из них зерновых и зернобобовых - 78.5 (меньше на 33.6%), сои - 139.9 (меньше на 5.9%). Картофель посажен на площади 31.2 тыс. га (рост на 3%), овощи - на 10.3 (рост на 13.1%), кормовые культуры - на 48.2 тыс. га (рост на 8.2%).

Основная часть посевов зерновых и зернобобовых культур (80%), сои (78%) и кормовых культур (86%) размещена в сельскохозяйственных организациях. На хозяйства населения и крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей, приходится 29.1% всех посевов края, в том числе 92.4% картофеля, 76.4% - овощей.

Животноводство. По состоянию на 1 июля 2010 г. в хозяйствах всех категорий насчитывалось 64.9 тыс. голов крупного рогатого скота (увеличение на 2.1%), из них 31.7 тыс. коров (сокращение на 1.1%); 72.2 тыс. свиней (рост на 6.9%); 3461 тыс. птицы (рост на 3.6%); 29.1 тыс. овец и коз (сокращение на 2.8%).

В структуре поголовья на долю хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей приходилось 72% поголовья скота (из них коров - 75.2%), свиней - 54.1%, овец и коз - 92.2%, птицы - 22%. В сельскохозяйственных организациях на начало июля численность крупного рогатого скота сократилась на 3.1% (из них коров - на 8.4%); овец и коз уменьшилась на 24.2%; свиней - возросла на 6.9%; птицы - на 4.1%.

Показатели воспроизводства стада остаются низкими. За январь-июнь в сельскохозяйственных организациях получено 1.4 тыс. голов телят (на 13.7% меньше прошлогоднего) и 7.1 тыс. голов поросят (на 14.7% меньше). В крупных и средних сельскохозяйственных организациях на одну корову надоено, в среднем, по 1674 кг молока (на 7.1% больше I полугодия 2009 г.).

На долю хозяйств населения, фермерских и индивидуальных предпринимателей приходилось 29.7% общего объема производства мяса, 75.7% - молока, 28.9% - яиц.

Лесозаготовки

Индекс производства по виду деятельности «Лесозаготовки» за I полугодие 2010 г. составил 125.8%. Выпуск древесины необработанной составил 1.8 млн. м3 (123% к I полугодию 2009 г.).

Рыболовство

Индекс производства по рыболовству составил 145.6%. Выпуск рыбы живой, свежей или охлажденной составил 16.7 тыс. тонн, что выше уровня I полугодия 2009 г. на 47%.

Строительство

В I полугодии 2010 г. крупными и средними организациями за счет нового строительства, реконструкции и расширения введены в действие:

- городские АТС на 400 номеров; АТС в сельской местности на 500 номеров; радиорелейные линии связи (532.5 км); волокнистооптические линии связи (6.7 км); 41 антенно-мачтовое сооружение для сотовой связи и 11 башен сотовой связи;

- физкультурно-оздоровительный комплекс (г. Артем);

- реконструирована поликлиника на 25 посещений в смену (г. Находка);

- учебный корпус ВГУЭС, площадью 9076 м2.

За счет всех источников финансирования построены 937 квартир общей площадью 115.7 тыс. м2, что ниже уровня I полугодия прошлого года на 20.9%. Доля индивидуального жилищного строительства составила 76% в общем вводе жилья. Ввод жилья населением снизился на 22.6%, в т.ч. в сельской местности введено 17 тыс. м2 жилья (14.7% от всего введенного в крае, причем в основном индивидуальными застройщиками.

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 22.9 млрд рублей, 122.1% к январю-июню 2009 г. Организациями малого предпринимательства выполнено 17.8% объема работ по краю. По федеральной целевой программе «Государственные жилищные сертификаты» для граждан, уволенных с военной службы, из органов МВД России и органов ГУИН, в I полугодии приобретены 112 квартир, на их приобретение использовано 191.2 млн рублей.

Транспорт

Транспортом организаций всех видов деятельности за I полугодие 2010 год перевезено 30.3 млн т грузов (110.5% к I полугодию 2009 г.).

На железнодорожном транспорте объем перевозок грузов увеличился на 18.3%. При этом снизилась погрузка зерновых грузов на 37.3%, цемента - на 7.3%, рыбы на - 6.6%, строительных грузов на - 0.8%; увеличилась погрузка лесных грузов (в 1.3 раза) и угля (на 14.9%). С начала года отправлено 1196 пассажирских поездов (в 2.3 раза меньше прошлогоднего) и 7793 пригородных поезда (на 10% меньше).

Автомобильным транспортом организаций всех видов деятельности перевезено 20.2 млн тонн грузов (105.6% к полугодию 2009).

Морской транспортный флот увеличил перевозки грузов в каботажном плавании на треть, в заграничном - на 28%. На воздушном транспорте во всех видах сообщения перевезено 6.5 тыс. т грузов (в 1.8 раза больше). Удельный вес международных перевозок в общем объеме составил 11.8%. Перевозки пассажиров возросли на 18.4%, однако на международных линиях - снизились на 21%.

Транспортом общего пользования (без таксомоторного), по оценке, перевезено 64 млн пассажиров (на уровне 2009 года), и пассажирооборот увеличился на 16%.

Аварийность на транспорте. На автомобильных дорогах и улицах населенных пунктов зарегистрировано 1582 дорожно-транспортных происшествия (на 9% меньше 2009 г.), в которых 160 человек погибли и 2027 человек получили ранения.

Связь

Объем услуг связи, оказанных организациями, за I полугодие 2010 года оценивается в 9.3 млрд рублей, из них населению - 6 млрд рублей. По сравнению с соответствующим периодом 2009 года рост составил 8.4%. На 1 июля 2010 года число основных телефонных аппаратов, подключенных к сети общего пользования традиционных операторов связи, составило 506.2 тыс. единиц. Населению установлено 429.8 тыс. основных телефонов. В эксплуатации находится 1036 таксофонов традиционных операторов связи, все универсальные с карточной системой оплаты.

Число абонентских станций сотовой связи на 1 июля 2010 года составило 3546 тыс. абонентов (увеличение на 6.7%).

Рынок товаров и услуг

Общий объем оборота оптовой торговли составил 140.9 млрд рублей, что ниже объема I полугодия 2009 г. на 0.9%. Доля субъектов малого предпринимательства составила 47% оборота оптовой торговли.

Оборот оптовой торговли составил 117.1 млрд рублей (95.3% к I полугодию 2009 г.).

С начала года оптовыми организациями, не являющимися субъектами малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек, реализовано бензина автомобильного 108.7 тыс. т, топлива дизельного - 165.7, мазута топочного - 72.7, мяса и птицы - 31.7, рыбы и продуктов рыбопереработки - 17.4, колбасных изделий - 5.3 тыс. т, масла животного - 166 т, масла растительного - 24, сахара - 46 т.

Организациями (без микропредприятий), имеющими лицензию, реализовано: водки и ликероводочных изделий - 1041 тыс. декалитров, вина - 639, вин шампанских и игристых - 219, коньячных напитков и коньяка - 79 тыс. декалитров.

Оборот розничной торговли составил 81.8 млрд руб., что на 1.5% выше объема I полугодия 2009 г. Оборот края сформирован на 85.8% торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети, и на 14.2% - за счет продажи товаров на рынках и ярмарках. Продано пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, на 38.7 млрд руб. (103.5% к I полугодию 2009 г.), непродовольственных товаров - на 43.1 млрд руб. (99.7%). Запасы товаров в организациях розничной торговли на 1 июля 2010 года оценивались в 2.7 млрд. руб., что обеспечит 47 дней торговли.

Оборот общественного питания составил 3.3 млрд руб. (+2,6% к полугодию 2009 г.).

Рынок услуг. В I полугодии населению края оказано платных услуг на 38 млрд руб., на 3.8% больше прошлогоднего. В структуре услуг наибольший удельный вес составили услуги транспорта (32%), жилищно-коммунальные (28%), связи (17%), образования и бытовые (по 6%). Больше прошлогоднего уровня оказано коммунальных услуг (на 13%), физической культуры и спорта (на 11%), связи и медицинских услуг (на 9%).

Что касается бытовых услуг, то в общем объеме 2.2 млрд руб. наибольший удельный вес приходился на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования (56%), услуги парикмахерских (по 8%), ремонт и обслуживание бытовой радиоэлектроники, бытовых машин и приборов, ремонт и пошив изделий (по 6%) и обуви (4%) и ремонт и строительство жилья (4%). Доля физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, - 56%.

Финансы

По данным департамента финансов администрации края, консолидированный бюджет (включая бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) за I полугодие исполнен по доходам в сумме 45.3 млрд руб., из которых 19.3 млрд руб. - безвозмездные поступления, по расходам - 42 млрд руб. Профицит бюджета составил 3.3 млрд руб.

Поступления в бюджет складывались из налогов: на доходы физических лиц (24%), прибыль организаций (12%), имущество (6%) и акцизы (4%).

Задолженность по налоговым платежам (без учета задолженности по пеням и налоговым санкциям) в бюджетную систему края с учетом долгов предыдущих лет на 1 июля 2010 г. составила 6.6 млрд рублей и увеличилась с начала года на 17%.

Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций края за пять месяцев 2010 года составил в действующих ценах 11.6 млрд рублей прибыли (в 1.5 раза больше соответствующего периода 2009 г.). Удельный вес убыточных организаций составил 34.7%, ими получено 4.1 млрд руб. убытка.

Суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность и задолженность по кредитам банков и займам) крупных и средних организаций на 1 июня достигла 230.7 млрд руб., из нее просроченная 2.2%. Кредиторская задолженность составила 114.8 млрд руб., из нее просроченная 4.2%. Задолженность по полученным кредитам банков и займам составила 115.8 млрд руб., из нее просроченная 0.3%. Дебиторская задолженность достигла 117.5 млрд руб., из нее просроченная - 5.6%.

Цены

Индекс потребительских цен в июне 2010 г. по сравнению с декабрем 2009 г. составил 103%, что значительно ниже аналогичного периода прошлого года (108%) и ниже, чем в целом по Российской Федерации (104.4%).

За первую половину года цены на продовольственные товары выросли в среднем на 3.6%, что на 5.3 процентного пункта ниже, чем в прошлом году. Основное удорожание наблюдалось на крупу гречневую ядрицу (на 6%), масло сливочное (на 8%), окорочка куриные, печень говяжью, рыбу мороженую разделанную лососевых пород (на 7-9%). Еще более высокий рост цен на картофель (на 14%) и овощи (на 22%, в том числе на капусту - в 1.4 раза), сыры сычужные твердые (на 16%). Из алкогольных напитков в большей мере удорожание отмечено на водку (на 4%) и пиво (на 14%). В то же время на 3-8% снизились цены на макаронные изделия, большинство наблюдаемых круп, рыбу мороженую разделанную, яйца куриные, муку, на 12% - на кур.

Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, рассчитанная по среднероссийским нормам потребления, составила, в среднем по краю, в конце июня 3187 рублей и возросла к декабрю 2009 г. на 5%.

На наблюдаемые непродовольственные товары цены выросли в среднем на 1.5%. Из нефтепродуктов цены на бензин марки АИ-92(АИ-93) возросли на 2%, цены на бензин марок А-76(АИ-80), дизельное топливо снизились на 1-2%. Бытовая техника и аудивидеотовары подешевели на 1-6%. На большинство наблюдаемых медикаментов также отмечено снижение цен (от 9% до 22%). Вместе с тем нитроглицерин, бисакодил, алмагель (суспензию), анальгин отечественный, поливитамины подорожали на 8-21%.

Стоимость платных услуг населению возросла в среднем на 3.9%. Наибольшие темпы роста зафиксированы на тарифы услуг связи (от 13% до телеграфной 25%) и пассажирского транспорта (8% в поездах, 14% в пригородных и 1.4 - в самолетах.

Во II квартале 2010 г. стоимость квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке жилья составила в среднем по краю 49.4 тыс. руб., на вторичном рынке жилья - 53.9 тыс. руб. По сравнению с IV кварталом 2009 г. цены на первичном рынке жилья возросли на 0.9%, на вторичном - на 1%.

Индекс цен производителей промышленных товаров за первое полугодие составил 106.4%, в том числе в добыче полезных ископаемых - 125.7%, в обрабатывающих производствах - 104.3%, в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 106.8%. Основной рост цен наблюдался в добыче и обогащении руд цветных металлов - в 1.5 раза.

Сводный индекс цен строительной продукции в целом составил 109.8%, в том числе строительно-монтажные работы - 116%.

Индекс тарифов на наблюдаемые грузовые перевозки составил 104.8%, в т.ч. морским транспортом - 104.7%, автомобильным - 108.2%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц составил 105.9%. Подорожали услуги городской телефонной связи - на 8%, по передаче данных по каналам связи - на 10%, проводного вещания - на 15%, почтовой - на 19%.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции составил 98.2%, при этом на продукцию овощеводства и садоводства - 98.7%, животноводства - 97.9%. Выросли цены на капусту свежую, помидоры закрытого грунта, лук репчатый - на 20-23%. Из наблюдаемой продукции животноводства снижение наблюдалось на птицу живую и яйца (на 4-6%), рост - на молоко сырое (на 7%).

Население и рынок труда

Численность постоянного населения Приморского края за полугодие, по оценке, уменьшилась на 1409 человек и на 1 июля 2010 г. составила 1980.6 тыс. человек.

В I полугодии 2010 года родилось 11586 детей (на 3.8% больше), умерло 14405 человек (на 2.9% больше). Число умерших превысило число родившихся на 24%. Увеличился показатель младенческой смертности: из 1000 родившихся умерло 9.8 ребенка в возрасте до 1 года. В органах ЗАГС с начала года зарегистрировано 6600 браков (меньше на 2.4%) и 4901 развод (на 9.9%). На 1000 заключенных браков пришлось 743 развода (в I полугодии 2009 года - 805).

Рынок труда. Численность экономически активного населения во II квартале 2010 г., по оценке, в соответствии с методологией Международной Организации Труда (МОТ), составила 1082.7 тыс. человек (55% общей численности населения края). В их числе 978.9 тыс. человек (90.4%) были заняты в экономике и 103.8 тыс. человек не имели занятия, но активно его искали и классифицировались как безработные (общий уровень безработицы - 9.6%). Официально зарегистрировано в службах занятости края 30.4 тыс. человек безработных (уровень официально зарегистрированной безработицы - 2.8%). Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения, состоящего на учете в органах службы занятости, на одну заявленную вакансию составила 0.9 человека (июнь 2009 г. - 1.3).

Уровень жизни

Денежные доходы, полученные населением края за I полугодие 2010 г., по оценке, сложились в сумме 181.2 млрд руб. и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 8%. Среднедушевые денежные доходы составили 15234 рубля в месяц, потребительские расходы на покупку товаров и оплату услуг - 10354 рубля. Реальные денежные доходы на душу населения (за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в I полугодии 2010 г. превысили прошлогодний уровень на 1%. Остатки вкладов физических лиц в кредитных организациях, по оперативным данным Сбербанка и коммерческих банков, на 1 июля 2010 г. составили 71.1 млрд руб. и увеличились c начала года на 17%.

Среднемесячная начисленная заработная плата работающего в январе-июне 2010 года, по оценке, составила 20740 рублей (на 15.4% выше 2009 года), реальный размер ее (с учетом изменения цен) вырос на 9.6%.

Наиболее высокий уровень заработной платы отмечен в организациях воздушного транспорта (в 2.1 раза выше среднекраевого уровня); финансовой деятельности (в 2 раза); железнодорожного транспорта (в 1.6 раза). Значительно ниже среднекраевого уровня заработная плата в организациях сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, текстильного и швейного производства, химического производства, по производству кожи, готовых металлических изделий, резиновых и пластмассовых изделий, обработки древесины и производству изделий из дерева.

Пенсии. На 1 июля численность пенсионеров, состоящих на учете в отделении Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю, составила 523.3 тыс. человек (26.4% общей численности населения края). Средний размер пенсии - 7662 руб.

Величина прожиточного минимума за II квартал 2010 г., относительно II квартала 2009 г., возросла на 3.6%. При этом прирост стоимости продуктов питания потребительской корзины составил 2.3%, непродовольственных товаров - 12.4% и услуг - 1%. Просроченная задолженность по выплатам заработной платы на 1 июля 2010 г. составила 12.9 млн рублей, что больше предыдущего месяца на 26.3%. Численность работников, перед которыми организации имели задолженность по заработной плате, составила 756 человек.

По данным Территориального управления Роспотребнадзора, в I полугодии 2010 г. зарегистрировано 190.3 тыс. инфекционных и паразитарных заболеваний, что на 2.7% больше I полугодия 2009 г.

Правонарушения

По данным УВД, за I полугодие 2010 г. зарегистрировано 25.4 тыс. преступлений, что на 10.9% меньше, чем в I полугодие 2009 г. Из общего числа зарегистрированных преступлений 26.4% (6.7 тыс.) отнесены к разряду тяжких и особо тяжких (убийств и покушений на убийство - 196, похищений человека - 10).

Самым распространенным преступлением остаются кражи (41.3% всех преступлений), их число уменьшилось, но каждая восьмая кража - квартирная.

К уголовной ответственности привлечено 9.1 тыс. человек. Раскрываемость преступлений составила 50.2% (в I полугодии 2009 г. - 49.7%).