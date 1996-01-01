Оформление земли в собственность под многоквартирным домом заняло три года

Рюмочная, общественный туалет, несколько многоэтажных домов, ночной пивбар с неоновой подсветкой - да что угодно в любой день и час может появиться у вас под окнами. От строительства подобных сооружений мы не застрахованы до тех пор, пока не оформлен в собственность земельный участок, занимаемый нашим домом. А если уж строительство начнется, то никакие пикеты и массированные выступления СМИ его не остановят.

Возле нашего дома по улице Суханова две многоэтажки уже возвышаются над нашими домами, под третью оттяпали солидный кусок придомовой территории, при проведении коммуникаций разбомбили весь двор и засаженные деревьями склоны, выкопали фундамент и стройку заморозили. Что называется, жареный петух нас клюнул.

С чего начать

С собрания жильцов. Это сложно, но закон допускает проведение заочного собрания. Инициатор готовит пакет документов, в который входят бюллетени для голосования, решение общего собрания жильцов об обращении в администрацию города по поводу оформления земельного участка, выборы доверенного лица. Решение нашего собрания явилось обязательным для всех собственников. Ходить по кабинетам соседи доверили мне единогласно, но в самом страшном сне я не предполагала, что для того, чтобы попасть в них, придется сначала писать жалобы.

Что дальше

После собрания у меня появился первый пакет документов, в который вошли: объявление о заочной форме проведения собрания; бюллетени для голосования с указанием номера и площади квартиры и количества проживающих людей; бюллетень по выборам счетной комиссии; бюллетень «Об обращении с заявлением в органы государственной власти о формировании земельного участка и предоставлении его в общедолевую собственность собственников помещений в доме» и бюллетень о делегировании моих прав. Всего четыре документа. С этими бумагами в октябре 2007 года я направилась на Партизанский проспект, 13, в Единое окно. И началось. До 3 марта 2008 года - почти полгода - под номером 2211Д шло оформление наших документов. Но почему-то только в июне - три месяца спустя - я получила извещение об их готовности. И обнаружила, что за время их оформления специалисты УМИГа ... выдали меня замуж. В документах вместо моей появилась красивая пушкинская фамилия - Ларина. После жалобы повторно документы выдали в сентябре все под той же пушкинской фамилией, но... без плана дома. Только после жалобы на имя главы администрации мне наконец-то, выдали наши документы с соответствующими поправками.

Платно или бесплатно

С момента формирования земельного участка и проведения его государственного кадастрового учета земля, на которой расположены дом и другие объекты недвижимости, в общую долевую собственность переходят бесплатно. Но за изготовление топографической съемки, технического задания по межеванию надо платить. С жильцов 85-квартирного дома я собрала по 450 руб. Тем, кто возьмется за эту работу, рекомендую сумму увеличить хотя бы до 700 руб. с каждой квартиры. Если жильцы решат приватизацию возложить на риелтора, то цена его услуги от 25 тыс. руб. за дом.

Границы и размеры нашего дома определяются с учетом фактически используемой площади земельного участка в соответствии с требованиями земельного и градостроительного законодательства. Окончательное оформление границ тоже затянулось, так как по плану расширения дороги по Суханова небольшой участок от придомовой территории будет срезан. Зато теперь рекламные щиты, которые находятся на территории нашей земли, мы вправе потребовать убрать.

Доли, мои доли

Раз в неделю в Федеральной службе государственной регистрации для таких как я, особо жаждущих приватизации, дают консультацию. Мне пришлось там побывать на шести приемах. Чего там только не услышала в свой адрес. Например, «дочь профессоров», как отрекомендовалась одна из специалистов, интересовалась, сколько классов мое образование и проходила ли я дроби в начальной школе. Такой была ее реакция на вопрос о формировании долей на землю в сотых долях процента. Одна из консультантов посоветовала найти бабушку с приватизированного дома на Семеновской, которая «как орешки щелкает эти дроби». Бабушку я не искала, дроби мне просчитали знакомые математики, жалобу в федеральную службу написала сама, образования хватило. Из ответа я поняла: законодательство предусматривает возможность предоставления документов на государственную регистрацию и без указания долей.

Наконец-то, наши документы были приняты и достаточно быстро оформлены специалистом Евгенией ЩЕГОЛЬКОВОЙ. Последний этап - многочасовое стояние в очереди на получение документов. Все! Земля наша. С момента идеи и до получения документов прошло три года.