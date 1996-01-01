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Владивосток станет городом воинской славы
Рабочая группа оргкомитета «Победа», побывавшая в краевом центре и от мнения которой зависит, достоин ли Владивосток звания города воинской славы, осталась довольна увиденным. Об этом «ЗР» сообщил депутат городской Думы Владимир ЛОБОДА.
Советника и референта департамента управления Президента РФ по вопросам государственной службы и кадров Алексея ЛАПУШКИНА и Александра РОТОВА очень интересовало не только состояние воинских памятников и историческое прошлое города, но в первую очередь то, насколько ветераны задействованы в социальной жизни Владивостока. Они интересовались, как часто ветераны выступают перед школьниками и молодежью, а также тем, как поставлена патриотическая работа во Владивостоке. Члены рабочей группы побывали в госпитале для ветеранов и были приятно удивлены его состоянием и уровнем медобслуживания. По их мнению, это один из немногих медучреждений для ветеранов войны и труда, который заслуживает высокой оценки, а члены рабочей группы побывали за последний месяц в семи субъектах федерации.
Кроме того, советнику и референту департамента управления Президента РФ было поручено обратить внимание на то, как поставлена работа по пропаганде целей затеянного строительства на острове Русском и превращению его в российский центр науки и культуры. По словам Владимира Лободы, московские гости отметили недостаточность этой работы. По их мнению, о преображении Сочи перед Олимпиадой россияне знают больше, нежели о цели превращения Владивостока в российский социально-культурный центр в АТР.
Решение о присвоении Владивостоку звания города воинской славы, как ожидается, может быть принято накануне 2 сентября - Дня окончания Второй мировой войны, который будет в этом году впервые отмечаться как государственный праздник.
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