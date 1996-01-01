До Шаморы будет короче

Принято решение о реконструкции дороги «Санаторная - бухта Шамора - Артем». Как подчеркнул губернатор Сергей ДАРЬКИН, это - один из многих проектов по созданию современной транспортной инфраструктуры Владивостока XXI века.

Сегодня в рамках программы подготовки города к саммиту АТЭС-2012 ведется строительство нового выезда из Владивостока - трассы «поселок Новый - полуостров Де-Фриз - Седанка - бухта Патрокл», городских магистралей, «гостевого маршрута». Эти проекты призваны решить проблему перегруженности на дорогах Владивостока. Вместе с тем идет проектирование скоростной железнодорожной линии до аэропорта. «В перспективе аналогичная линия будет построена до Уссурийска», - рассказал Сергей Дарькин.