Строится экспериментальный Владивосток

Объезд Владивостока по строящимся объектам в преддверии Дня строителя стал традицией «ЗР». В этом году на увиденное наложился просмотр свежей информации о строительной отрасли из различных источников. При всей масштабности строительства нельзя не заметить, что большие городские территории сегодня застыли в своем развитии.

Заметно меньше, чем два-три года назад, стала активность частных инвесторов и подрядчиков в центральных районах города, на Эгершельде, Третьей Рабочей и пр. Есть много объектов, строительство которых замерло не только на уровне «забора и котлована», но и на довольно высокой степени готовности. На этом фоне как исключение выглядит начало нового коммерческого строительства жилья.

Местный частный капитал как бы уступил на время город под смелые эксперименты «гостей» и государства с его грандиозными проектами «под саммит», с мощным бюджетным финансированием, с «зеленым коридором» для быстрого оформления строек. Конечно, сказывается и кризис, который все еще остается не преодоленным по стране ни частными заказчиками, ни отраслью.

Что оказалось «в кадре»

- Когда начнете строить свой бизнес-центр? - недавно поинтересовался я у одного местного бизнесмена, зная о его проекте.

- Сейчас спрошу своего строителя, - сказал он, попыхивая сигаретой, и после короткого разговора по телефону продолжил: - Говорит, пока не будем - дураков нет...

Каких «дураков» именно - уточнять не стал. Но, общаясь с другими, часто приходится слышать: чтобы начать сегодня частному лицу или компании новое строительство в городе, по-прежнему требуются воистину героические усилия, и сегодня вряд ли сможет оправдать затраты. Правда, есть и лица, и компании, которые продолжают строить, а некоторые из них даже подумывают начать один или несколько новых объектов, полагая, что сейчас как раз то самое удобное время, когда можно обойти конкурентов и подняться на рынке новой недвижимости.

Первой в поездке по городу захотелось посетить площадку «олимпийской гостиницы». Того самого объекта, который в свое время не успели построить для спортсменов вкупе с комплексом «Олимпийский». Казалось бы, сегодня самое время, чтобы объект оживить. Но... Есть плита фундамента, стоит кран - сама работа тоже стоит. Известно, что этот объект предполагал построить иностранный инвестор... Где он?

Зато неподалеку активно идет строительство пятизвездочного отеля на мысе Бурном. В качестве заказчика государственные средства на этом объекте осваивает на 100% краевое предприятие ОАО «Наш дом - Приморье». По соседству в качестве реконструкции «пляжного объекта» на самом берегу строится еще одно довольно высокое здание. Выше есть жизнь на жилом комплексе «Атлантис-2», ведутся фасадные работы на офисном здании-пристройке энергетиков по ул. Тигровой.

Жилой комплекс «Аквамарин» в бухте Федорова, строящийся на деньги зарубежного инвестора, в преддверии праздника не поразил своей активностью. Почему-то не было видно рабочих на первой строящейся башне и примыкающей к ней территории. Похоже, к часу «Ч» - к 2012 г. здесь не торопятся.

Далее по Эгершельду можно отметить некоторую активность частных застройщиков за «Маяком», развернувшуюся здесь же, рядом с «Двумя капитанами», стройку второго аналогичного комплекса и завершающееся строительство 15-этажного жилого дома на ул. Леонова, 43.

Посещение района 36-го причала в чем-то порадовало - работа здесь просто кипит. Машин и механизмов как в муравейнике. Это строится вторая пятизвездочная гостиница - делового типа. Известно, что оператором первых пятизвездочных гостиниц города собирается стать Hyatt International, под чьим брендом сейчас работают по всему миру около 750 отелей и курортов. Со временем деловая гостиница закроет вид на полмоста через б. Золотой Рог со стороны центра города. Зато остальные полмоста будут видны.

Кстати, о том, что этот мост строится по графику и хорошими темпами, мы постоянно знакомим читателей «ЗР». Не была исключением из «графика» и минувшая пятница. Но взглянуть на работу высотников на отметке 110 метров сегодня можно только с видовой площадки, выше которой скоро поднимутся пилоны моста.

Выше, на сопке Орлиное Гнездо, строители сегодня работают на двух из четырех жилых комплексов. На ул. Пушкинской, рядом с 5-м Арбитражным судом, успешно завершается строительство нового бизнес-центра. На ул. Металлистов ООО «Владстройзаказчик» готовит к сдаче еще один жилой комплекс...

Зато результаты труда дорожных строителей могут видеть все горожане. Замена асфальтового покрытия и бордюр в районе центральной площади, по ул. Алеутской, Океанскому проспекту, убранные трамвайные пути от ул. Светланской до горпарка... Признаем: все, что могли, строители сделали к юбилею города.

В будущем центре города

Разговоры о том, что центр Владивостока переместится на Чуркин, как-то стихли. Сегодня в Первомайском районе внимание привлекают лишь единичные объекты. Прежде всего, это оба моста - через Золотой Рог и на о. Русский. Правда, из-за задержек со сносом пока не начато строительство дорожной развязки в районе парка, примыкающей к мосту, и будущей градостроительной «изюминки» города - театра оперы и балета. Но скоро к этому приступят...

Зато рядом с краевым диагностическим центром продолжается строительство крупного многофункционального центра. Новая дорога между мостами ЗАО «ТМК» ведется пока по ее безлюдному участку от стройбазы «ДВСК» до бухты Патрокл. Сам же мост на о. Русский смотрится уже довольно внушительно. К сожалению, ни на сайте генподрядного СК «Мост», ни где-либо еще не удалось найти хорошего свежего отчета с этого строительства. Но известно, что сейчас здесь продолжается бетонирование плиты проезжей части эстакады с обеих сторон моста, а завершиться оно в целом должно уже в марте 2012 г.

Есть по району и несколько многоэтажек, как близких уже к сдаче, так и пока что замороженных. Пожалуй, активнее жилищное строительство здесь должно пойти через год-два.

И еще стоит отметить, что отсюда на всем протяжении успешно ведется строительство новой 4-полосной трассы до Владивостокского аэропорта. Кстати, накануне праздника между полуостровом Де-Фриз и п. Новый работники СК «Мост» уже забетонировали первые два километра этой дороги.

Каких-либо следов начала строительства в районе б. Патрокл увидеть не удалось. Известно лишь, что уже этой осенью должны начаться грунтовые работы. И обещают, что к 2017 г. эта территория будет застроена.

Не увидел я оживления на жилом комплексе «Московского квартала» АН «Квартира. Ру» по ул. Ватутина, 27-28, хотя все препоны для продолжения работ за два года вроде бы можно было убрать. Зато на ул. Жигура достраивают жилой дом, а вот на Тобольской - штиль. Завершается жилой комплекс «Армады» на Некрасовской, но тишина по соседству - на доме возле Некрасовского рынка. Безлюдно и на стройплощадке ЗАО «Востокинвестстрой» на ул. Комсомольской», но этой же компанией активно строится дом для работников МЧС на БАМе. Близится к завершению строительство многофункционального центра в районе «Дальпресса», но стоит как «неживой» подобный объект рядом с Домом молодежи...

И т.д. Как на «шахматной доске» - то шах, то мат...

В районе Второй Речки-Зари об активности строительства можно судитьпо району ул. Кирова. Продолжается строительство квартала с большой многоуровневой стоянкой. Сданы первые две очереди комплекса компании «СПЕКО и К», близка к готовности третья. А в конце улицы вот-вот начнется заселение новой многоэтажки ДВО РАН.

В районе «Лесного квартала» готовится к сдаче еще один 10-этажный панельный дом «теплой» 83-й серии. К сожалению, здесь так и не начаты работы по завершению здания несостоявшейся больницы. И благоустройство ждет своего часа.

Успешно продолжаются работы по объектам очистных сооружений вблизи БАМа. Известно, что начато строительство двух недостающих по центральному району КНС и по нему же предстоит переложить около 45 км сетей городской фекальной канализации. Около 1,5 км уже сделано.

Особенно впечатлило меня строительство нового жилого района «Снеговая падь», которое ведет со смежниками хабаровский ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России, но это стоит отдельного материала и проблемного. А у нас однако предпраздничный репортаж...

Что осталось «за кадром»

Конечно, дня не хватило, чтобы увидеть все стройплощадки города, который встречает День строителя «в лесах». Потому восполним пробелы дайджестом последних новостей.

...В начале июня губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН во время встречи с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ поблагодарил его за средства, выделенные на строительство во Владивостоке детских садов для военных, но отметил, что городская очередь сегодня составляет 14 тысяч человек и проблема остается. Будем надеяться, что найдутся средства и для «гражданских» детишек.

Опять же из уст губернатора прозвучала живая новость о том, что департаменту дорожного хозяйства края дано поручение начать проектирование низководного моста между островами Русский и Попова. И осенью проект вроде бы будет готов.

А вот строительно-монтажные работы комплекса Дальневосточного федерального университета сегодня ведутся сразу на 17 зданиях из 22. Они идут круглосуточно, и их завершение намечено на четвертый квартал 2011 г.

Ударными темпами на Русском строится Приморский океанариум мирового уровня. На этом объекте сегодня работает около 650 строителей. Строительные работы начались здесь в апреле, а уже сегодня завершены все фундаменты и ведется сооружение непосредственно зданий. А к концу следующего года предполагается их завершить, чтобы весной 2012 г. океанариум смог принять своих обитателей.

Началась подготовка к переходу на газ Владивостокской ТЭЦ-2. Весомость стройки характеризует одна цифра - на реконструкцию предприятия энергетики запланировали 576 млн рублей. Уже в августе под капремонт будет поставлен первый котел, в октябре - второй. Похоже, это последняя зима владивостокцев на угле, так как первая очередь реконструкции должна завершиться к октябрю 2011 г. И газ на подходе к Владивостоку, вернее, трубопровод.

Работами по прокладке газопровода на о. Русский сегодня постоянно занимается около 80 человек и 35 единиц техники. Ветка трубопровода для подачи газа на остров должна быть готова в 2011 г., чтобы обеспечить объекты саммита дешевым топливом.

ОАО «Примавтодор» продолжается реконструкция федеральной трассы М-60 на всем протяжении участка от Санаторной до Артема. При этом через расширяющуюся дорогу строятся надземные пешеходные переходы. Полностью завершить работы здесь предполагается в 2011 г.

В августе в городе намечено приступить к ремонту внутригородских дорог общего пользования, которые не ремонтировались более 20-30 лет. Для этого из федерального бюджета по инициативе партии «Единая Россия» было дополнительно выделено еще 564 млн руб. Правда, общая потребность средств на дорожный ремонт городских дорог составляет сегодня около 5 млрд руб.

В августе же во Владивостоке продолжатся реставрация и ремонт фасадов и кровель зданий по гостевым маршрутам. При этом ремонтно-строительными работами предполагается охватить более 900 зданий. Предстоит освоить около 7,6 млрд рублей, в т.ч. 1,26 млрд в этом году, или - отремонтировать 1,7-1,8 млн кв. м поверхностей фасадов и около 674 тыс. кв. м кровли. А вот остальные фасады должны обновить их собственники за свои средства. Причем не только по гостевым маршрутам. А еще в этом году в городе намерены капитально отремонтировать около 200 многоквартирных домов, на что из федерального бюджета выделено 945 млн руб. Весь объем работ выпал на второе полугодие. Так что фронта работ хватит и для малого бизнеса.

Активно продолжаются работы по рекультивации городской свалки в районе п. Горностай и строительство нового полигона ТБО. Говоря об очистных, не забудем и об альтернативном источнике водоснабжения города - реанимации Пушкинского месторождения подземных вод. Уже выполнено работ на 1,7 млрд руб. Впрочем, здесь еще бурить и бурить. После завершения строительства отсюда можно подавать ежедневно до 125 тыс. куб. м чистой питьевой воды, что сделает водоснабжение Владивостока, Артема и Надеждинского района надежным.

И последний масштабный проект - игорная зона «Приморье» в бухте Муравьиной. В течение 15 ближайших лет генподрядчик ОАО «Наш дом - Приморье», арендуя выделенные под зону земли, должен привлечь в развитие территории площадью 263 га 30,6 млрд руб. В плане - 16 гостиниц, 10 гостевых вилл, многофункциональный торгово-выставочный комплекс, яхт-клуб и пр. Первые два инвестора уже изъявили свое желание приступить.

Остается только добавить, что в связи с юбилеем Владивостока 23 сотрудника ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегиона» были награждены памятными знаками администрацией города, чем были подчеркнуты особые заслуги этой организации, выступающей в роли госзаказчика по объектам саммита АТЭС. Ждут своей очереди и герои жилищного фронта.