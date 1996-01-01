Ваш вклад во Владивосток?

В связи с Днем строителя и уже минувшим юбилеем 150-летия Владивостока мы спросили известных в строительной отрасли Приморья людей - тех, кого называют по отчеству: какой вклад - личный и своего коллектива - вы считаете самым важным в развитии города?

Председатель совета Некоммерческого партнерства СРО «Альянс строителей Приморья» Владимир Васильевич НЕСКОБЛИНОВ:

- Гордость строителей главка «Главвладивостокстрой», последним руководителем которого был я, в том, что мы и Владивосток построили, и в крае возвели то, что до сих пор работает.

К строительству Большого Владивостока был государственный подход. Все расписано: что мы должны делать, сколько проектных институтов необходимо, кто должен заниматься генпланом. Определены мощности - от количества рабочих рук до числа кранов и механизмов. Создали специализированные тресты. Город строился местными людьми с помощью местных стройматериалов. В 1990-м у нас на строймонтаже и на предприятиях стройиндустрии работало 49 тыс. человек. Мы создали базу подготовки кадров строителей... Все это и позволило тогда строить Владивосток комплексно. Главк довел ввод жилья до 650 тыс. кв. метров жилья в год, а если прибавить хозспособ - до 1 млн кв. м. В год вводили по 14 детских садиков, 4 школы, 2-3 поликлиники и 6-7 объектов т.н. «народного хозяйства» - заводы, фабрики и т.д.

Я считаю себя государственным человеком. И считаю непростительным, что наши строители работают на правах субподрядчиков. Генподрядчики сегодня - москвичи типа «Крокусов». А если надо вдруг построить серьезный завод, то кто это будет делать? Опять «варяги», которые приезжают, сшибают бабки и уезжают!? Поэтому я сегодня помогаю нашим молодым ребятам в создании такой организации, какой был Главвладивостокстрой, и даже лучше.

Иван Иванович БУЛЕНОК, генеральный директор ИК ООО «Восточные ворота»:

- Вся моя жизнь начиная с 1960 г., когда я был начальником участка, директором, затем генеральным директором, связана с одним предприятием - вначале как СМУ Дальзавода, потом треста «Судпромстрой», предприятия «Стройдеталь» и наконец, производственное объединение «Строитель». Тогда, в 1960-м, министерство судостроения решило построить в городе комплекс новых заводов. Мне практически с нуля довелось работать на возведении «Радиоприбора». И во все, что там было создано - современные цеха, соцкультбыт, жилье на несколько тысяч семей, - вложен мой труд. Не хватило социализма, чтобы достроить на Черемуховой поликлинику. На Второй Речке построили заводы «Варяг», «Изумруд» и «Дальприбор», работали по реконструкции цехов Дальзавода и предприятия «Эра», оснащали передовыми технологиями, строили инфраструктуру и обустраивали подшефные села... На заводах, которые мы построили и реконструировали, работало порядка 50-60 тыс. человек.

Что из этого весомее? Для меня аксиома: если не строится завод, то он не развивается, если не строится город, он угасает. Я бывал за рубежом и убедился: сегодня в развитых странах обязательна плановая система. И есть ситуации, когда государство, президент и правительство должны брать все в свои руки. Сегодня та ситуация... А я продолжаю строить в городах края новое жилье.

Виктор Серафимович КРИВУЛИН, председатель совета директоров ЗАО «ДВСК»:

- Предприятие у нас очень «взрослое». Прежнее поколение, работавшее на нем, много сделало для Владивостока. А наша заслуга, что мы сумели сохранить эту базу. У нас огромные цеха, и ни один из них не перепрофилирован под более легкий, сиюминутно прибыльный бизнес. Мы не сломались даже в тот момент, когда два года назад, казалось бы, заказов уже не будет...

К своим большим делам отношу Хасан, когда дороги - за месяц, и тепло в дома, и подстанций настроили. Мотались - у машины колеса отваливались! Чтобы люди в панельных многоэтажках буржуйки не устанавливали. Замерзал поселок - и мы даже ночью работали. Некоторые жители подходили и спрашивали: «Неужели коммунисты вернулись?». Считаю это подвигом, личным и своей команды.

Что касается Владивостока, думаю, что главное - впереди. Я скоро это сделаю. Жители Владивостока еще услышат. Владивосток я, конечно, люблю. В этом городе живу с 16 лет, и уже мог бы тысячу раз переехать за границу, в Санкт-Петербург или Москву, но у меня никогда не возникало такого желания. На мой взгляд, менеджеры, управленцы должны быть сильны ментальностью, быть волевыми и крепкими. Приходит время заниматься совершенно другими делами. Огромными!

Евгений Николаевич ПИМЕНОВ, директор ООО «Владстройгрупп» и ООО «Теплостен-ДВ»:

- В самое сложное кризисное время за два года мы построили 20-этажный жилой комплекс «Армада» по ул. Некрасовская, 90. Вот он, на виду всего Владивостока. Один из самых современных, оснащенных и комфортных домов в городе. Благодаря самоотдаче коллектива мы довели стройку до завершения, сейчас идет сдача дома. В наших планах - строительство новых жилых домов с применением новых технологий. Для этого в 2008 г. мы запустили завод по производству стеновых теплоэффективных блоков - новинка для Приморья. Этот материал ХХI века, отвечающий требованиям энергоэффективности, уже завоевал признание у строителей края.

Особое место отвожу нашему подразделению, которое участвует в строительстве моста на о.Русский. Работаем на будущее Большого Владивостока. Воплощаем мечты всех горожан. И от лица группы компаний «Армада» поздравляю коллег с Днем строителя! Надеюсь, что сложные времена для строительной отрасли заканчиваются. Нас ждут большие стройки растущего мегаполиса.

Дмитрий Александрович ГАВРИШ, генеральный директор ЗАО «Фонд недвижимости»:

- Владивостоку всего 150 лет. Представьте, березы и кедры в среднем живут 250 лет! Наш город должен развиваться быстро, и я, как строитель, хочу, чтобы он занял достойное место в списке самых красивых городов мира. У нас для этого есть всё - уникальная природа, климат, рельеф и люди.

Мы построили жилой комплекс «Побережье» на побережье и фактически вдохнули жизнь в микрорайон мыса Кунгасный. А сколько было скептиков, которые критиковали и выбор района, и малоэтажную застройку. То же с возведением жилого комплекса на сопке Орлиное гнездо. Я уверен: этот проект - один из лучших в городе.

Александр Анатольевич КОСЯЧЕНКО, генеральный директор ЗАО «Косандра»:

- Наша компания ЗАО «Косандра» начинала во Владивостоке со строительства многоэтажных жилых домов. Вокруг первых из них теперь выросли целые микрорайоны. Но вовремя почувствовали, что в городе всё больше востребовано индивидуальное жилье. И одними из первых в Приморье мы занялись девелоперской деятельностью - строительством и развитием комфортабельных коттеджных посёлков. Результаты налицо - поселок по ул. Короленко в районе ст. Океанская и комплексная застройка целых малоэтажных микрорайонов «Радово-1» и «Радово-2». Я бы сказал: мы строим комфорт - мансарды и пентхаусы, которые расширяют рамки привычного понимания жилья, торговые, административные и медицинские центры, которые достойно и надежно служат на благо жителям Владивостока. Нами были построены и уникальные здания - соборы и часовни, из современных материалов, но с соблюдением всех традиций, дошедших до нас из глубины веков. А в прошлом году завершили интереснейший архитектурный проект - Федеральной библиотеки ДВГУ.

Сейчас мы принимаем участие в строительстве Приморского океанариума на о. Русский, который станет крупнейшим в АТР научным, образовательным и развлекательным центром. Это вклад?

Евгений РОГОЗА, генеральный директор ФГУ «Дальневосточная дирекция Минрегионразвития РФ»:

- Строитель - профессия созидательная. И поэтому любой, кто принимает участие в строительстве жилого дома, офисного здания или инфраструктурного объекта, не только улучшает жизнь окружающих, но и оставляет о себе хорошую память на долгие годы. Сегодня Приморье переживает возрождение строительной отрасли. На территории края возводятся более трех десятков объектов саммита АТЭС-2012, самые крупные из которых уже становятся реальностью, а ведь два года назад тысячи людей сомневались в их реализации. И, конечно, все эти проекты реализованы благодаря труду строителей.

Поздравляю всех работников строительной отрасли с Днем строителя, желаю счастья, здоровья, благополучия и процветания!