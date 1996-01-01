Во Владивостоке реорганизуется работа общественного транспорта

Программа включает в себя возрождение муниципального автобусного парка, повышенные требования к коммерческим перевозчикам, введение новых схем дорожного движения в проблемных районах, а также обязательное устройство надземных и подземных пешеходных переходов и «зебр», установку светофоров и уличного освещения, улучшение санитарного состояния и внешнего вида остановочных пунктов.

В течение последних трех недель установлено восемь новых комфортабельных и красивых павильонов ожидания на остановках транспорта «Вторая Речка» (у дома по улице Русской, 23 и напротив него), «Проспект 100-летия», «Универсам», «Гоголя», «Молодежная» (по адресу проспект 100-летия, 7 и напротив), «Краевая больница». При этом два последних из них появились, что называется, на ровном месте - раньше здесь пассажиры были вынуждены дожидаться транспорта под открытым небом.

Помимо этого, сообщили «ЗР» в пресс-службе, мэрия приступает к обустройству конечных остановочных пунктов автобусов в разных районах города.