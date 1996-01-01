За свободу слова и собраний

Традиционный митинг 31 числа в защиту 31-й статьи Конституции РФ, гарантирующей свободу собраний, провели оппозиционеры во Владивостоке, как и во многих других российских городах.

На акцию собрались около 40 представителей ТИГРа, КПРФ и «Другой России». Они выступали в течение часа, хотя власти не согласовали митинг. «Мы подали заявку на проведение акции утром 16 июля, но нам третий месяц подряд отказали под предлогом, будто до нас уже кто-то подал аналогичную заявку. Но как обычно кроме нас, сотрудников правоохранительных органов да представителей администрации края на центральной площади никого не оказалось», - рассказал один из организаторов акции Александр КУРОВ. Несмотря на отсутствие официального разрешения, правоохранительные органы наблюдали за происходящим, не вмешиваясь.Митингующие приняли резолюцию с требованием отменить поправки в законодательство, ужесточающие проведение митингов и расширяющие полномочия ФСБ.