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Жажда на солнечной улице
Реешние убрать с улиц краевого центра и из мест отдыха разномастные киоски, всякого рода летние торговые прилавки и закусочные фаст-фуда никак не приводит к появлению массы опрятных уличных кафе на пару-тройку столиков...
«Пора привить народу культуру потребления алкогольных напитков», - решили в администрации краевого центра полгода назад. И еще поздней осенью внесли дополнения в принятое в декабре 2005 года постановление № 1620 «Об ограничении розничной продажи, в том числе в розлив, и потребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе». Во Владивостоке была запрещена розничная продажа пива на территории пляжей и мест массового отдыха. Глава города дополнил этот документ территориями бухты Лазурной, района Спортивной Гавани, Корабельной набережной, центральной площади.
Распивать спиртное на пляжах действительно стали меньше. Боюсь сглазить, но даже молодых людей, «сосущих» банку пива в публичном месте, тоже меньше видно. Постановление ограничило распространение алкогольной продукции на территории временных передвижных предприятий общественного питания. И поставило тем самым под сомнение привычный для многих горожан летний пассивный отдых у моря.
Завсегдатаи уличных кафе и открытых палаток вынуждены были перейти с пенного напитка на соки и минералку. Властная рука «перекрыла» кегли с пивом на очерченных территориях в районе улицы Адмирала Фокина, гостиницы «Амурский залив», стадиона «Авангард», проспекта 100-летия Владивостока, драматического театра имени М. Горького. Неприкосновенными оставались (и остаются до сих пор) лишь рестораны и пабы, специализирующие на продажи алкогольной продукции. Такие, как ресторан «Император» и «Чикаго», кафе «Пятый океан». По словам начальника управления торговли и услуг Владивостока Зинаиды КИМ, не каждый отдыхающий позволит себе посетить подобные заведения из-за их статусной дороговизны.
Со времен принятия документа немало спирта утекло. И, вроде бы, ежедневно осуществляется контроль за предприятиями общественного питания со стороны УВД и управления торговли и услуг города. Ан нет. Летнее кафе под навесом малого городского универмага по Светланской, 48 появилось в день города. Горожане с радостью встретили кафе, где можно спрятаться от солнца и выпить прохладительный напиток, съесть мороженое. Но спустя несколько дней в ассортименте кафе появилось пиво. Пенный напиток в бутылках и на розлив посетителям отпускали сами студенты. Церемониться с нарушителем управление торговли и услуг не собирается. По словам Зинаиды Ким, в ближайшее время кафе закроют, а договор с исполнительным директором ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ» Виталием Слюсаревым будет расторгнут.
По иронии судьбы продолжается торговля пивом в киоске, стоящем неподалеку от управления торговли и услуг города Владивостока. И все потому, что законодательство разграничивает понятие «предприятие общественного питания» и «объект розничной торговли». К сожалению, не учитывается, что подростку или очень жаждующему «после вчерашнего» все равно, как оно называется.
Отчасти можно говорить о культуре отдыха на территории Спортивной гавани. Но часть эта довольно маленькая. Да, там не продают пиво на розлив, но вернулась былая напасть. Стоит ли в принципе бороться с незаконно установленными киосками на улицах краевого центра, чтобы плодить шашлычные на Набережной? Некогда изгнанные шашлычники появились здесь вновь, да в таком количестве, что от дыма их костров режет глаза. Они расположились и сразу за оградой парка развлечений, и рядом с надувными аттракционами для детей. На Спортивной набережной давно не пахнет морем, но дым от шашлыка - совсем не альтернатива морскому воздуху.
Словом, количество уличных кафе, делающих выручку на продаже шашлыка (устойчивый пережиток со времен свободной торговли алкоголя), мороженого и безалкогольного пива, сократилось незначительно. Известные передвижные предприятия, даже несмотря на, казалось бы, принципиально жесткое постановление главы с улиц не уходят, а новичков, готовых предложить качественно новый ассортимент летнего кафе, пока нет.
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