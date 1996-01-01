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«Океану», как и России, важен каждый!

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Впрочем, талантливые и очень креативные участники смены в рамках специального конкурса предложили море своих слоганов для «Океанской переписи», а также стихов, частушек, логотипов, агитационных плакатов...

«Мы дети России, и нас таких много! Найди в себе силы, пересчитать нас попробуй!» - написала Анна ЛАШОВА. А Полина РЯБУША (кстати, из Приморья) посвятила переписи большое и трогательное стихотворение, завершив его такими словами: «Давайте же, люди, отметим себя, Остался замечен чтоб каждый, Ведь будь ты хоть маленький, хоть большой - Для нашей страны очень важен!».

Нынешняя смена – международная. Помимо детей с 26 краев и областей России здесь отдыхают юные японцы, корейцы, китайцы, вьетнамцы, также не оставшиеся в стороне от переписи.

В «Океане» прошел целый ряд мероприятий – викторина, конкурсы плакатов и на лучший девиз «Океанской переписи-2010», творческих работ юных журналистов... Отмечать лучших было сложно – как выделить из десятков талантливых, активных и креативных ребят самых-самых? По достоинству постарались оценить всех – победители викторин и конкурсов получили специальные призы от Приморскстата и приморских СМИ.

«Нам очень приятно, что руководство центра решило организовать это мероприятие, - говорит заместитель руководителя Приморскстата Наталья БАУКОВА, - Через игровые ситуации дети получат необходимые знания по предстоящей Всероссийской переписи населения, познакомятся с терминами, понятиями и принципами сплошного обследования, узнают историю переписей как в России, так и за рубежом и смогут передать полученные знания окружающим».

«Это не просто яркое и зрелищное мероприятие для детей-участников смены, это еще и мощный информационный ресурс, - уверен руководитель отдела общественных связей ВДЦ «Океан» Руслан МАРЗОЕВ. - Получение «моментальной фотографии» центра станет не только коллективным, но еще и объективным портретом «Океана».

На момент подписания номера в печать было неизвестно, какой именно отряд стал победителем и забрал главный приз, предоставленный компанией «Вишневый сад», – огромный белоснежный торт с символикой Всероссийской переписи населения. В любом случае, победил достойнейший. А остальные получили море позитива и еще больше сдружились.

Результаты «Океанской переписи» руководство центра может анализировать и дальше, но уже сегодня «моментальный снимок» показал: у «Океана» очень красивое – во всех смыслх слова - лицо. Не зря сюда съезжаются со всей России самые талантливые дети. Глядя на их светлые, одухотворенные лица, улавливая серьезные, вдумчивые взгляды, наблюдая за тем, с каким искренним участием они открывают для себя новые страницы жизни, отчетливо понимаешь: с таким потенциалом у России действительно есть будущее.

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