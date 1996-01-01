Во Владивостоке родились четыре двойни

На прошедшей неделе во Владивостоке родились сразу четыре двойни. Малыши появились на свет в роддомах № 4 и № 5, сообщает пресс-служба администрации города.

Как рассказала главный врач роддома № 5 Татьяна Курлеева, первая двойня - девочки весом 2800 и 2290 г - появились 16 июля. Еще две разнополые двойни родились 20 и 23 июля. Состояние младенцев и мам хорошее. Несмотря на то, что двойняшки часто рождаются раньше срока, эти малыши были доношенными. Вес мальчиков в смешанных двойнях 2940 и 3680, девочек 2780 и 3000. Сейчас их вместе с мамами выписали домой. В роддоме № 4 двойня появилась 22 июля. Несмотря на то, что их маме делали кесарево сечение, малыши - мальчик и девочка - чувствуют себя хорошо.