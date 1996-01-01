Родителей школьников приглашают за компенсациями

Завершается вторая смена школьного лета. По информации департамента образования и науки, с начала каникул в различных лагерях, базах отдыха и санаториях поправили здоровье около 80% от общего числа детей от 7 до 15 лет.

Родители школьников, которые уже побывали на организованном отдыхе, начали обращаться в территориальные отделы опеки и попечительства за компенсациями. На эти цели из краевого бюджета направлено около 1 млн рублей. Компенсация на отдых одного ребенка из семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленного в крае, составляет теперь 50% стоимости путевки, но не более 10 тыс. руб. Семьи, чей доход превышает краевой прожиточный минимум, получат в виде компенсации по 5 тыс. руб. на каждого ребенка школьного возраста. Для получения компенсации родителей приглашают в территориальные отделы опеки и попечительства, телефоны и адреса которых указаны на сайте департамента образования и науки Приморского края (www. primorsky.ru).