Цены за проезд в автобусах Владивостока пока останутся прежними

Цены за проезд в общественном транспорте Владивостока останутся на прежнем уровне, для повышения тарифа у перевозчиков краевого центра нет никаких экономических обоснований. Об этом корр. РИА PrimaMedia сказал начальник управления транспорта мэрии Владивостока Максим Молчанов.

«Администрация города приводит в порядок работу городского транспорта, пересматриваются тарифы на обслуживание автобусов частных предпринимателей в муниципальном предприятии «ВПОПАТ – 1», которые не пересматривались в течение десяти лет. О повышении тарифов на проезд в городских автобусах Владивостока не может быть и речи, этот вопрос не рассматривается в администрации», - сказал Максим Молчанов.