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Как оценивают состояние пляжей горожане?
По итогам выездных поездок межведомственной комиссии состояние большинства городских пляжей удовлетворительно.
После того как часть мест массового отдыха в районе Владивостока из краевой собственности перешла в муниципальную, городская администрация всерьез взялась за санитарное состояние зон отдыха. А как оценивают пляжи сами отдыхающие? С этим вопросом мы обратились к нашим читателям.
Елена ШАБАНОВА, фармацевт сети социальных аптек:
- Честно говоря, изменений я не вижу. Везде грязно. Причем грязно и на бесплатных, и на платных пляжах, например на «Чайке». Но хочу отметить платный пляж в бухте Стеклянная. Чисто, спокойно, недавно детскую площадку поставили.
Дарья СЕВБА, абитуриентка:
- Особых изменений на пляжах не видно. Мусор как был, так и остается. На Санаторной, например, мусор убирают, но сбрасывают его под и за забор. Удобств, а точнее кабинок для переодевания, туалетов и душей, не хватает. На Седанке, Санаторной и Шаморе вода стала грязнее. Впервые увидела на Шаморе сотрудников МЧС, которые следят за отдыхающими. А так все по-прежнему плохо. Радует платный пляж на Спортивной Набережной: там действительно чисто, хотя вода не очень. И Маяк: вода замечательная. Но за те деньги, что там берут за въезд машин, можно было бы и лучше следить за территорией. Вообще, банальная уборка всех прибрежных зон будет более чем кстати. Безусловно, отдыхающие сами виноваты, что на пляжах грязно, но все же они платят деньги и надеются получить все удобства.
Александр ЧУМИЛИН, студент:
- В основном, мы купаемся только на Тавайзе в бухте Художников. Вода, правда, в водорослях, но пляж чистый. Недавно были на Черном камне, шикарное место для отдыха, с удовольствием искупался бы там вновь! Не надо платить за въезд на территорию и за палатки, вода прозрачная. Пляж постоянно поддерживают в хорошем состоянии, не так давно поставили киоск.
Сергей ГРИБОВСКИЙ, гость города:
- Мы ездили на базу «Анфас» в Волчанце три года подряд, а до базы и после бывали в разных местах. В Волчанце, как, впрочем, и везде, комфорт зависит от количества наличных. Если не экономить, то домик будет и двух-, и трехкомнатный, с горячем душем, камином, относительно нормальным постельным бельем (один раз нам не повезло: подушки, матрасы пахли скверно). Пляж на базе «Анфас» чистый, мелкий песок.
В последний раз были в Андреевке, нам повезло с погодой. Очень чистый берег, его каждое утро чистили после прибоя. До моря две минуты пешком, что немаловажно. Мы жили на втором этаже, с большой верандой, а потому вид в любое время суток открывался великолепный.
Елена НЕЧИПОРЕНКО, журналист:
- Мы с семьей предпочитаем дикий отдых с палатками, лодкой, мангалом. Как правило, один день на море делать нечего, для того, чтобы хорошо отдохнуть, нужно хотя бы пару дней. Чистые пляжи, к сожалению, большая редкость. Частные пляжи неплохие, но отдых там влетает в копейку. Еще один минус загородных поездок – плохие дороги. Так уж сложилось: чем дальше от города, тем чище воздух… и глубже ямы на дорогах. В последний раз, когда ездили в Романовку, чуть не остались без подвесок. В прошлом году были в Дальнегорске неделю. Там тепло и море чистое, хотя купаться я так и не рискнула: местами вода просто ледяная.
- Изменения на городских пляжах есть, но уж очень они незначительные. Заметно лучше стала набережная, теперь по ней приятнее гулять. Но искупаться в городском море меня никто не заставит, чтобы увидеть, насколько грязная вода, необязательно даже входить в нее. Однако люди продолжают купаться из года в год, что лично меня несказанно удивляет.
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