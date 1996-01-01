Владивосток приступает к капремонту жилья

В этом году краевому центру на капитальный ремонт 197 многоквартирных домов выделено 945 млн. рублей. Созданным в домах комиссиям предстоит выбрать подрядчиков. И в этом вопросе городские власти советуют собственникам быть внимательными и заключать договоры только с проверенными и надежными подрядными организациями.

По словам первого заместителя главы администрации Владивостока Натальи ВОЙНОВСКОЙ, благодаря тщательной подготовке необходимой документации, защита программы капремонта в Москве прошла без каких-либо изменений. Денежные средства из федерального бюджета поступили в край 1 июля, и уже на этой неделе все участники программы получат соответствующие уведомления, а затем и деньги - после того, когда выберут подрядчиков, откроют банковские счета и т.д.

Согласно ФЗ №185 «О фонде содействия реформированию ЖКХ», привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капремонту домов устанавливается субъектом РФ. Краевой департамент по ЖКХ установил (Постановление АПК №319-па от 8.12.2008г.), что для выбора подрядчика по решению общего собрания собственников дома должна быть создана комиссия (не менее 5 человек) в составе представителей ТСЖ, ЖСК, управляющей компании и собственников жилья. А письмом №2282-16/2 от 21.06.2010г. порекомендовал включать в состав этих комиссий представителей муниципалитетов.

Таким образом, администрация города имеет право участвовать в общем собрании собственников жилья, на которых создается комиссия по выбору подрядчиков, и в работе самой комиссии.

Но не все ТСЖ пожелали прислушаться к рекомендациям городских властей. Например, жильцы дома на Башидзе, 1. У здания очень дорогостоящим является ремонт фасада - 26 млн рублей, и необходим подрядчик, владеющий особой технологией, позволяющей этот фасад отремонтировать. Администрация рекомендовала выбрать компанию из Красноярска, которая ремонтировала фасад здания администрации края, но представители дома выбрали другого подрядчика - одну из местных компаний.

- С представителями этого дома мы уже несколько раз проводили собрания, - сказала на брифинге Наталья Войновская. - Непонятно, по каким причинам члены комиссии продолжают настаивать на своем выборе подрядчика, у которого техника взята в аренду, и она до сих пор не оплачена. Я думаю, заинтересованность городских властей объяснима: деньги бюджетные, сумма большая, мы несем ответственность за их целевое использование. И заинтересованы в том, чтобы ремонт сделали в срок и качественно. Если Владивосток успешно справится с этой задачей, весьма вероятно, что федеральный фонд содействия реформированию ЖКХ выделит городу дополнительные средства на капремонт.

Как только федеральные деньги поступили, на участников программы посыпались предложения от подрядчиков. Краевой департамент по ЖКХ рекомендует комиссиям по отбору рассматривать предложения не менее чем трех подрядных организаций. Основными критериями являются их опыт работы в сфере ремонта многоквартирных домов, уровень квалификации специалистов, цена предложения и т.д. Победителем признается подрядчик, набравший наибольшее количество баллов. Но, к сожалению, сокрушаются в мэрии, собственники жилья не всегда делают правильный выбор.

- Мы рекомендуем 12 организаций, которые себя проявили на рынке, имеют необходимую технику, подготовленные кадры и пользуются современными технологиями, - сообщил начальник управления содержания жилфонда Александр ТАБАЧЕНКО.

Обязательным условием для участников программы по 185-му ФЗ является проведение технического надзора за качеством стройматериалов, соблюдением технологии при проведении ремонтных работ, сроками их исполнения.

- Мы предлагаем заключить договоры с одной из двух организаций технического надзора: ООО НПЦ «Сейсмозащита» или муниципальным учреждением «Дирекция по строительству объектов городского округа», - сказала Наталья Войновская. - У администрации с ними договор, согласно которому они будут фиксировать ход ремонта.

Чтобы минимизировать затраты на замену лифтов, рекомендовано заключать договоры на их поставку с заводами-производителями, то есть минуя посредников. На днях во Владивосток поступила партия лифтов от Карачаровского механического завода. Договоренность без предоплаты под гарантию администрации города была достигнута во время переговоров главы краевого центра Игоря ПУШКАРЕВА с представителями завода. И, что примечательно, успели договориться, пока в регионы не пришли федеральные деньги и завод не закидали заказами. У ТСЖ без помощи городских властей на это ушло бы несколько месяцев. К монтажу лифтового оборудования, помимо представителей завода, привлекаются и местные компании.

К слову, в этом году к поставкам лифтов во Владивосток подключился завод «Могилевлифтмаш» из Белоруссии. С ним заключили договоры ряд управляющих компаний краевого центра.