Транспортники надеются поднять стоимость проезда в автобусах

Во Владивостоке началась серия консультаций руководителей автотранспортных предприятий и членов депутатского комитета по городскому хозяйству по вопросу о стоимости проезда.

Директора ООО «Этикет-ДВ», ООО «РосТранс-Приморье», ООО «Автобизнестур» и других компаний мотивируют увеличение своих расходов на содержание автобусов подорожанием технического обслуживания. Речь о разногласиях перевозчиков с МУПВ «ВПОПАТ-1» в части оплаты услуг, оказываемых муниципальным предприятием: ремонт, техобслуживание, мойка автобусов, предоставление мест для стоянки коммерческого транспорта.

Позиция администрации Владивостока, озвученная на заседании вице-мэром Екатериной Химич, базируется на основном тезисе: муниципальное предприятие обязано работать экономически эффективно.

Председатель комитета по городскому хозяйству депутат Вадим Глазунов предложил провести заседание рабочей группы 28 июля, в котором примут участие депутаты, представители администрации Владивостока и руководство автотранспортных предприятий, чтобы после тщательной проверки всех документов выработать меры по улаживанию конфликта.

Напомним, согласно законодательству повышать тариф на проезд в общественном транспорте возможно раз в год. Последний раз с 10 до 11 рублей он во Владивостоке повысился 1 сентября 2008 года в связи с резким подорожанием топлива. Повышение тарифа возможно только после официального постановления губернатора края.