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Готовь заграницу дома
Вот он, август, - сезон отпусков. Всего-то три недели отдыха, а сколько они значат в жизни россиянина. Об этих днях потом еще долго будут вспоминать, рассматривая фотографии и рассказывая о приключениях...
Чтобы эти приключения были приятными, специалисты советуют заранее подготовиться к проведению отпуска.
Главное, конечно, - финансовое обеспечение. Какие деньги брать? Специалисты единодушны - надо запасаться той валютой, которая в ходу в стране пребывания. И если у вас на руках доллары, а ехать - в Европу, лучше обменять деньги дома. Во-первых, в наших банках нет комиссии за обмен валюты, в то время как в Западной Европе она начинается от 1%, во-вторых, там не так много обменных пунктов, а банки не работают по вечерам и выходным.
Случаи же потери или кражи денег за рубежом становятся настоящей драмой. Банковские эксперты предлагают радикальную меру - отказаться от наличных денег в пользу пластиковой карты или дорожных чеков. Тут кстати может оказаться акция Дальневосточного банка Сбербанка России по продаже до 31 августа дорожных чеков American Express без комиссии. Чеки удобны тем, что позволяют приобрести наличную валюту по курсу ЦБР, вывозить какую угодно сумму, осуществлять прямые платежи в крупных магазинах и гостиницах, обналичивать их на местную валюту. Кроме того, в случае потери чека вы не теряете деньги - их восстановят по заявлению.
Но если сомневаетесь в том, что после ночных «экскурсий» сможете правильно вывести свой ажурный вензель, обратите внимание на пластиковые карты. Это удобно при вывозе денег из России - не требуется никакой декларации, при расчетах в крупных магазинах и ресторанах, аренде автомобиля - везде принимают пластик. Однако берут его не во всех лавчонках даже в Европе, не говоря уже об Азии. А при снятии наличных иностранный банк возьмет с вас свой процент. Это 1-2% комиссии, но не меньше $3. Поэтому снимать «по мелочи» не стоит.
Ну, что еще... Да, фотоаппарат не забудьте.
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