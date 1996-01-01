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Останется ли Владивосток городом военных моряков?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В воскресенье, 25 июля, страна празднует День Военно-морского флота. Те владивостокцы, кто, как говорится, «в теме», будут праздновать его если и без грусти, то наверняка с привкусом ностальгии... Флоту во Владивостоке уже в следующем году не быть. С потерей статуса базы Тихоокеанского флота фактически заканчивается 150-летняя военно-морская история города. Взамен, как говорят те же знающие люди, нам обещано звание «Города воинской славы». Насколько равноценна замена, покажет время, а пока мы решили выяснить у жителей города, останется ли для них Владивосток городом ВОЕННЫХ моряков?

Наталья БАЦА, Москва-Владивосток:

- Я не смотрю телевизор, новостей не слушаю: одни страшилки да взрывы, и пусть мне пришлось (думаю на время) уехать, Владивосток для меня все равно останется городом военных моряков. Со славными традициями и военными парадами с оркестром! Как можно представить, что на 9 мая не будет кораблей на рейде? Человеческое сознание меняется не вдруг, а память бесконечна и длительна во времени. Подлодку С-56 никто никуда не денет. И забыть о ней как о первоклассном памятнике культуры и отваги русских моряков, никто не посмеет!

Василий БУСЛАЕВ, капитан 2-го ранга в отставке:

- Грустно, конечно, но надо реально оценивать ситуацию и в теоретических минусах искать реальные плюсы. Необходимость переноса базы ТОФ назрела давно. Статус, а с ним и привязка города к флоту, наоборот, тормозили его развитие. Предстоящий саммит АТЭС показывает это во всей красе. Ведь даже главы тихоокеанских стран не имеют права встречаться в милитаризированном городе. К этому добавлю, что городу надо развиваться, а статус на хлеб не намажешь.

Андрей БОРДЮГ, директор охранного предприятия:

- Владивосток останется городом военных моряков. Ведь именно военным морякам он обязан своим рождением и своей историей. Об этом мы помним, об этом в школах расскажут детям и внукам нашим. Но все когда-то проходит, и реалии сегодняшней жизни таковы, что, на мой взгляд, единственный способ и возможность для роста и развития города – это его мирное предназначение. Ведь по большому счету «База Тихоокеанского флота» - это лишь красивая приставка к красивейшему городу России…

Андрей Пушкарев, редактор газеты «Владивосток»:

- Надо признать, что последние 15-20 лет Владивосток, хотим мы того или нет, постепенно превращался в сухопутный город, в котором от морского – это географическое расположение на побережье. Многие годы наш город позиционировался не только как база Тихоокеанского флота, но и как торговый и рыбный порты, с огромными предприятиями торговли, добычи и переработки морских ресурсов, судоремонта и т.д. Сегодня всего этого практически не осталось, как ничего не осталось от былой мощи ТОФ.

Поэтому уход последних трех кораблей от стойки 33-го причала и перевод штабных офицеров на новое место службы вряд ли сильно скажутся на самом городе. Да он этого практически не заметит.

Думаю, замена военно-морскому статусу, в виде тех объектов, что строятся и еще будут построены, а с ним какое место город займет на карте страны и мира, вполне равнозначная, если не сказать - большая.

Может быть, через годы изменится мировая или внутриполитическая конъюнктура, станем мы богаче и сильнее, тогда можно будет подумать о возвращении базы и статуса, а пока надо пользоваться тем, что имеем как сегодня, так и в ближайшей перспективе…

Виктор РОМАШКИН, офицер запаса:

- Я думаю, что после принятия решения о передислокации базы ТОФ из Владивостока – независимо куда – военно-морская история Владивостока закончится, и говорить о нем как о городе военных моряков можно будет уже в прошедшем времени. Теоретически все как бы на своих местах: Военно-морской институт им. С.О. Макарова, здание штаба флота на Корабельной набережной, 33-й причал и др., вроде все останется на месте, но вот военно-морского духа, которым был пропитан сам город, эти и многие другие флотские объекты, уже не будет.

Павел КАРГИН, системный администратор:

- Какое-то двоякое чувство. С одной стороны, хотелось бы, чтобы остался наш «Пентагон» - Штаб флота со всеми его сидельцами, остались боевые корабли у стойки, но с другой - прекрасно понимаешь, что военно-морская история Владивостока - уже прошлое. Надо жить новыми реалиями, а они в открытости города не только для россиян, но и для остального мира, чему наше военное «прошлое» очень сильно мешает. А дух, военно-морская душа-тельняшка, они же никуда не денутся! Уж в исторической литературе этому найдется немало места, дай бог нам своего Валентина Саввовича Пикуля!

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