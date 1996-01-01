Набережную Амура делают безалкогольной

Экспертный совет при фракции единороссов в Законодательной думе Хабаровского края поддержал обращение общественных организаций города о создании свободной от алкоголя зоны на территории краевого парка им. Н.Н. Муравьева-Амурского.

В обращении на имя губернатора председатель Думы Сергей ХОХЛОВ констатирует: «К сожалению, в последние годы Центральная набережная Амура превращается в место, которое с утра до вечера оккупируют любители «алкогольного отдыха». Вдоль берега выстроились торговые палатки и «кафешки», зазывающие публику громкой музыкой и яркими вывесками. Одно из красивейших мест краевой столицы рискует превратиться в особую криминальную зону». Чтобы ввести на набережной Амура безалкогольную зону, нужно передать ее в оперативное управление ГУК «Хабаровский краевой парк им. Н.Н. Муравьева-Амурского».