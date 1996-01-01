Туристы пишут диктанты

Туристические компании бьют тревогу. Первые туристы, прибывшие из Китая и прошедшие таможенный контроль по новым правилам, рассказывают, что прохождение российской границы затягивается на 5-6 часов.

Как рассказали «ЗР» в нескольких компаниях, их клиенты жалуются на то, что сотрудники таможни заставляют декларировать весь товар. Напомним, что в данный момент с созданием таможенного союза туристы получили возможность провозить до 50 кг груза, и делать это можно хоть каждый день, а не раз в месяц. В итоге каждый турист пишет «диктант», перечисляя, что у них в сумках, а это затягивает сроки оформления.

Рубрика "Ходят слухи, что…"