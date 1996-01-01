«Пластунский вестник» в конкурсе обошел 250 изданий

Газета «Пластунский вестник», единственным учредителем которой является Благотворительный фонд развития Северного Приморья, заняла первое место во Всероссийском конкурсе для СМИ «Власть народная», подав заявку в номинации «Редакционные компании» с акцией «Спорткомплексу - нашу поддержку».

Организаторы конкурса: Оргкомитет конкурса «Власть народная», Межрегиональная общественная организация «Малая Родина», Ассоциация американских юристов, Международный республиканский институт. Председатель жюри – Л. Ю. Рокецкий, помощник руководителя Администрации Президента РФ.

Всего в конкурсе приняли участие 250 изданий со всей России.

Церемония награждения лауреатов состоялась в г. Владимире в рамках конференции «Местные средства массовой информации и противодействие коррупции на муниципальном уровне».