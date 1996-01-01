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Паром связал три страны

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Почти 4000 пассажиров и более 7800 тонн грузов перевезено за первый год работы новой международной паромной линии Сакаиминато (Япония) - Донхэ (Республика Корея) - Владивосток (Россия).

Как сообщили в департаменте промышленности и транспорта Приморского края, за год посетить Корею и Японию смогли 2,8 тысячи граждан России. В свою очередь, Приморье приняло 1137 иностранцев, при этом 900 из них – корейцы.

Напомним, первый паром прибыл во Владивосток 6 июля 2009 года. С российской стороны инициаторами открытия новой линии выступила администрация Приморского края. «Идея парома -  связать три наших страны, и нам это удалось», - отмечает губернатор Сергей Дарькин.

Переговоры по открытию паромной линии велись с ноября 2007 года. Однако окончательное решение об этом было принято на 13-м саммите глав администраций Северо-Восточной Азии, который по инициативе губернатора прошел во Владивостоке в сентябре 2008 г. 

Отметим, наибольшей популярностью линия пользуется у молодежи до 30 лет. Это объясняется тем, что цена проезда на пароме существенно ниже тарифов на международное авиасообщение. 

Специалисты подчеркивают, что открытие паромной линии значительно расширяет туристическую привлекательность Приморья. В прошлом году был принят новый порядок пребывания иностранных туристов, который позволяет  им до 72 часов находиться на территории России без виз в том случае, если прибыли в нашу страну на пассажирских паромах.

В настоящее время несколько туристских компаний Приморского края уже приступили к созданию для таких туристов коротких природных туров. Эти программы планируется координировать с фестивальными мероприятиями.

Кроме того, туристский бизнес соседних стран готов разрабатывать новые предложения, с использованием возможностей дальневосточных международных паромных линий, сообщает пресс-служба администрации края.

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