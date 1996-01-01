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Гулять по-русски
За ленчем в русском ресторане Mari Vanna элегантные официанты подавали картофельные клецки и нарезанную кубиками осетрину на стол княгини Кристины Коваленко и приглашенных ею гостей, повествует The New York Post. 32-летняя княгиня пила свой коронный коктейль - коньяк Louis XIII Remy Martin ($5 тыс. бутылка) и яблочный сок, сообщают корреспонденты Стефани Коэн и Брайан Нимиц.
«Коваленко, сообщающая, что является особой королевской крови из крохотной российской республики Кабардино-Балкария, в марте потратила $6500 на ленч в Nello и спокойно выкладывает $300 за коктейль или $8 тыс. за вечер в ресторане с друзьями», - пишет газета. «Я хочу, чтобы люди чувствовали себя как дома», - замечает она.
Это «новая русская волна», пишет газета. В Нью-Йорке появились богатые москвичи, занимающие ниши, откуда ушли обедневшие инвестбанкиры. «Совсем как скандально известная Анна Чэпмен, подозреваемая в шпионаже на Россию, - известно, что она постоянно бывала в ультрамодных местах Нью-Йорка типа Thompson Hotel и Greenhouse, эти новоприбывшие очень придирчиво выбирают места для отдыха», - пишет газета. Источники считают, что российские богачи нахлынули в Нью-Йорк, так как им теперь дают американские визы. Вдобавок здесь дешевле: в Москве столик в элитном ночном клубе обойдется не менее чем в $15 тыс., а в Нью-Йорке - в $1500. «В отличие от состоятельных деятелей с Уолл-стрит, которым до сих пор стыдно швыряться деньгами в период рецессии, богатые россияне не испытывают угрызений совести», - излагает газета мнение импресарио Марка Бейкера из Juliet Supperclub. - «Это поколение было задавлено, а теперь веселится. Русские полезны для экономики, старина».
Большинство представителей «новой русской волны» в Нью-Йорке не считают Анну Чэпмен красавицей. «Она нормально выглядит, но я знаю столько красивых русских девушек - до них она недотягивает», - заметила бывшая модель Ива Стелмак, уроженка Сибири. «Но если меня спросят, кто я по профессии, я отвечу: «Шпионка». Это сейчас очень модно», - добавила Стелмак.
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