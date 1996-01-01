Учителя с лицензией на битье

Новшество в системе британского образования: «Преподаватели могут применять физическую силу, но так, чтобы не поранить подростков», пишет Андреа Малагути в газете La Stampa.

50-летний министр образования Ник Гибб ознакомил нацию с правилами, которые призваны «привести в равновесие баланс власти между учениками и преподавателями, которым предлагается применять сильные меры, когда необходимо восстановить порядок в классе», пишет автор статьи.

Согласно данным за прошлый 2009 год, из учебных заведений Великобритании были отчислены 2300 учащихся за нападения на преподавателей или товарищей, два преподавателя из пяти стали объектами насилия. Гибб решил закрутить гайки: «Только так мы сможем защитить права тех, кто действительно хочет совершенствоваться и учиться».

Итак, отныне «учителя имеют право прибегать к физической силе, с единственным условием - не ранить подростков, - чтобы помешать асоциальному поведению. Второе: преподаватели могут вмешиваться, когда речь идет о применении оружия, наркотиков, алкоголе, что предусмотрено действующими нормами, но также и для того, чтобы не допустить использования мобильных телефонов, mp3, электронных устройств, порнографических материалов и других предметов, считающихся недопустимыми на занятиях. Третье: преподаватели могут применять так называемые «меры по задержанию».

Наказанный подросток может быть оставлен в послеобеденные часы для прохождения уроков по перевоспитанию и не отпускаться домой. Четвертое: учителям, которых обвиняют в дурном обращении или некорректном поведении, обеспечивается анонимность, чтобы отвести от них клевету», - пишет издание.

Министр образования высказался и за введение с 2011 года в начальных и средних учебных заведениях школьной формы, пишет автор статьи.